Sinice Łazy. Czy w Łazach można się kąpać 15.07? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-07-15 11:26

Po kapryśnym i chłodnym początku miesiąca, nad Pomorze Zachodnie nadciągnął wyż Laurent, przynosząc słoneczną i spokojną aurę. Dziś, 15 lipca, plażowicze w Łazach mogą w pełni korzystać z letniego wypoczynku. Wszystkie tutejsze kąpieliska są otwarte, a wyjątkowo sprzyjające warunki atmosferyczne gwarantują bezpieczny czas nad wodą.

Drewniana wieża ratownicza z białą flagą na pustej plaży w Łazach. O warunkach nad morzem przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Łazy. Czy w Łazach można się kąpać 15.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Łazach zapraszają

To doskonały moment na zaplanowanie wizyty na plaży w Łazach. Na początku lipca niesprzyjająca pogoda i sztormy zmuszały ratowników do zamykania kąpielisk na zachodniopomorskim wybrzeżu z powodu niebezpiecznych fal oraz prądów wstecznych. Obecnie, za sprawą stabilizującego pogodę wyżu Laurent, sytuacja uległa diametralnej poprawie, a nad morzem zapanował spokój. Na wszystkich trzech monitorowanych odcinkach plaży w Łazach obowiązuje dziś biała flaga, co oznacza, że kąpiel jest w pełni dozwolona i bezpieczna. Bardzo słaby wiatr sprawia, że fale praktycznie nie występują, a woda w Bałtyku jest niezwykle łagodna. Oficjalne analizy sanitarne potwierdzają, że woda spełnia wszelkie normy czystości.

Oto szczegółowe warunki panujące na poszczególnych kąpieliskach w Łazach:

  • Łazy 223B: woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Temperatura powietrza wynosi przyjemne 19°C, a woda w Bałtyku ma 18°C. Bardzo słaby wiatr wiejący z prędkością zaledwie 2 m/s sprawia, że powierzchnia wody jest spokojna i bezpieczna.
  • Łazy 224: kąpielisko jest otwarte dla turystów. Warunki są identyczne – temperatura powietrza to 19°C, wody 18°C, a wiatr osiąga minimalną prędkość 2 m/s.
  • Łazy 225B: to miejsce również zaprasza do bezpiecznego wypoczynku. Słupki termometrów wskazują 19°C w powietrzu i 18°C w wodzie, przy niemal bezwietrznej aurze (2 m/s).

Sinice w Łazach? Sprawdzamy sytuację

Mamy świetne informacje dla wszystkich, którzy obawiają się uciążliwych i niebezpiecznych dla zdrowia zakwitów sinic. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Łazach nie odnotowano obecności tych mikroorganizmów. Aktualny stan morza w tej części wybrzeża pod tym względem jest całkowicie bezpieczny i wolny od toksycznych zakwitów. Można więc bez obaw korzystać z uroków Bałtyku, pamiętając jednak o bieżącym obserwowaniu koloru wody i komunikatów ratowników na plaży.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Pierwsza połowa lipca przyniosła kapryśną i najchłodniejszą od 15 lat aurę. Dzisiejszy dzień w Łazach upływa jednak pod znakiem bardzo przyjemnej, stabilnej pogody. Temperatura powietrza na poziomie 19°C w połączeniu z niemal bezwietrzną pogodą (wiatr o prędkości zaledwie 2 m/s) tworzy idealne warunki do plażowania dla rodzin z dziećmi oraz osób starszych. Woda w morzu o temperaturze 18°C jest dość rześka, ale doskonale nadaje się do orzeźwienia. Choć warunki są dziś wyjątkowo bezpieczne, zawsze pamiętajmy o nadrzędnej zasadzie każdego odpowiedzialnego turysty: przed wejściem do wody bezwzględnie sprawdźmy kolor flagi powiewającej na stanowisku ratowniczym i stosujmy się do poleceń personelu dbającego o nasze bezpieczeństwo.

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