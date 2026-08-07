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Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Ustroniu Morskim dziś zamknięte
Z powodu fal przekraczających 70 cm, które są bezpośrednim efektem silnego wiatru z kierunków zachodnich i wysokiego stanu morza na poziomie 4, czerwone flagi powiewają na wszystkich lokalnych plażach. Choć wiatr bezpośrednio przy brzegu wieje dziś z umiarkowaną prędkością 5 m/s, to rozkołys po niedawnych nawałnicach i burzach przechodzących nad Pomorzem stwarza duże zagrożenie dla kąpiących się.
Zakaz kąpieli obowiązuje na następujących kąpieliskach:
- Kąpielisko morskie w Ustroniu Morskim „Centralna” – temperatura powietrza wynosi 20°C, wody 19°C. Czerwona flaga została wywieszona ze względu na falę powyżej 70 cm.
- Kąpielisko morskie w Ustroniu Morskim „Fregata” – termometry wskazują 20°C w powietrzu oraz 19°C w wodzie. Kąpielisko jest zamknięte z powodu fali przekraczającej 70 cm.
- Kąpielisko morskie w Ustroniu Morskim „Muszla” – temperatura powietrza to 20°C, a wody 19°C. Silne fale powyżej 70 cm uniemożliwiają bezpieczną kąpiel.
- Kąpielisko morskie w Ustroniu Morskim „Nadbrzeżna” – powietrze ma 20°C, woda 19°C. Obowiązuje tu bezwzględny zakaz wchodzenia do morza z powodu wysokiej fali.
Dla osób planujących spędzenie dnia w miejscowości, dodatkowym utrudnieniem może być zapowiedziane przez lokalne wodociągi czasowe wstrzymanie dopływu wody w godzinach od 10:00 do 13:00 przy ulicach Koszalińskiej i Polnej.
Sinice w Ustroniu Morskim? Sprawdzamy sytuację
Mamy bardzo dobre wiadomości dla wszystkich wczasowiczów martwiących się o czystość wody. Na monitorowanych kąpieliskach w Ustroniu Morskim nie odnotowano żadnych zakwitów sinic. Woda jest w pełni przydatna do kąpieli pod względem sanitarnym. Oznacza to, że gdy tylko silny wiatr ucichnie, a fale opadną do bezpiecznego poziomu, ratownicy zdejmą czerwone flagi i będzie można bezpiecznie powrócić do morskich kąpieli.
Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza
Dzisiejszy dzień w Ustroniu Morskim przynosi umiarkowane temperatury – 20°C w powietrzu oraz 19°C w wodzie sprawiają, że aura jest idealna na spacery brzegiem morza czy wdychanie jodu, którego przy wzburzonym Bałtyku nie brakuje. Choć wiatr na plaży wieje z prędkością 5 m/s, to sytuacja na Wybrzeżu Środkowym jest wymagająca ze względu na sztormowe warunki i wysokie fale.
Pamiętajmy o złotej zasadzie bezpieczeństwa: zawsze sprawdzajmy kolor flagi na stanowisku ratowniczym i bezwzględnie stosujmy się do poleceń ratowników WOPR. Czerwona flaga oznacza kategoryczny zakaz wchodzenia do wody – lekceważenie tego ostrzeżenia to bezpośrednie narażanie własnego życia. Wykorzystajmy ten wietrzny dzień na bezpieczne odkrywanie innych atrakcji turystycznych regionu!