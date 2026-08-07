Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Dziwnowie dziś zamknięte

Niespokojne morze i porywisty wiatr zmusiły ratowników do podjęcia bezkompromisowej decyzji o wprowadzeniu całkowitego zakazu kąpieli na całym dziwnowskim wybrzeżu. Przemieszczający się nad Szwecją niż baryczny przyniósł gwałtowne załamanie pogody na Bałtyku Południowym, co przełożyło się na wysokie fale i silne prądy wsteczne. Choć temperatura wody wynosi zachęcające 20°C, a temperatura powietrza to 18°C, przebywanie w wodzie przy tak silnym wietrze jest śmiertelnie niebezpieczne. Kąpieliska zostały zamknięte ze względu na dwa główne zagrożenia:

Kąpieliska zamknięte z powodu silnego wiatru i wysokich fal:

W tych miejscach prędkość wiatru dochodzi do 8 m/s, co w połączeniu z dynamicznym przybojem uniemożliwia bezpieczne wejście do wody:

Kąpielisko morskie Dziwnów Słoneczne – temperatura powietrza: 18°C, temperatura wody: 20°C, wiatr: 8 m/s.

– temperatura powietrza: 18°C, temperatura wody: 20°C, wiatr: 8 m/s. Kąpielisko morskie Dziwnów – temperatura powietrza: 18°C, temperatura wody: 20°C, wiatr: 8 m/s.

– temperatura powietrza: 18°C, temperatura wody: 20°C, wiatr: 8 m/s. Kąpielisko morskie Dziwnów Przymorze – temperatura powietrza: 18°C, temperatura wody: 20°C, wiatr: 8 m/s.

– temperatura powietrza: 18°C, temperatura wody: 20°C, wiatr: 8 m/s. Kąpielisko morskie Dziwnów Spadochroniarzy Polskich – temperatura powietrza: 18°C, temperatura wody: 20°C, wiatr: 8 m/s.

Kąpieliska zamknięte z powodu fali powyżej 70 cm:

W sąsiednich miejscowościach gminy Dziwnów sytuacja jest równie trudna. Wiatr wieje tam z prędkością 7 m/s, jednak wysokość fal przekracza krytyczną granicę bezpieczeństwa:

Kąpielisko morskie Łukęcin "Spacerowa" – temperatura powietrza: 18°C, temperatura wody: 20°C, wiatr: 7 m/s.

– temperatura powietrza: 18°C, temperatura wody: 20°C, wiatr: 7 m/s. Kąpielisko morskie Dziwnówek – temperatura powietrza: 18°C, temperatura wody: 20°C, wiatr: 7 m/s.

Warto zauważyć, że choć ostatnia ocena przydatności wody do kąpieli z 27 lipca nie wykazała żadnych zastrzeżeń mikrobiologicznych, to bezwzględny zakaz wchodzenia do wody podyktowany jest wyłącznie względami bezpieczeństwa fizycznego plażowiczów.

Sinice w Dziwnowie? Sprawdzamy sytuację

Pojawiły się dobre wiadomości dla wszystkich obawiających się uciążliwych zakwitów, które w ciepłe dni często nawiedzają polskie wybrzeże. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w gminie Dziwnów nie odnotowano obecności sinic. Parametry wody pod tym względem pozostają bez zarzutu, a jedyną barierą uniemożliwiającą kąpiel jest dziś stan morza i wiatr. Gdy tylko sztormowa aura ustąpi, będzie można bezpiecznie i bez obaw o zdrowie korzystać z uroków tutejszych plaż.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w gminie Dziwnów to typowo wietrzna, sztormowa aura – temperatura powietrza wynosi 18°C, a woda ma 20°C, przy wietrze w porywach dochodzącym do 7-8 m/s. Warto pamiętać, że czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Silny prąd wsteczny może wciągnąć w głąb morza nawet najbardziej doświadczonego pływaka. Złota zasada każdego odpowiedzialnego turysty brzmi: zawsze należy sprawdzić kolor flagi przed wejściem na plażę i bezwzględnie stosować się do poleceń ratowników, którzy dbają o bezpieczeństwo osób wypoczywających nad Bałtykiem.

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