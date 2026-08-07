Sinice Mrzeżyno. Czy w Mrzeżynie można się kąpać 07.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-07 9:59

Planujesz plażowanie w Mrzeżynie? Na turystów czekają doskonałe wieści: 7 sierpnia wszystkie lokalne kąpieliska są otwarte i bezpieczne. Choć temperatura powietrza wynosi dziś 18°C, a woda w Bałtyku ma rześkie 16°C – co ma bezpośredni związek z tegorocznym ochłodzeniem morza wywołanym wlewem wód z Morza Północnego – niezwykle słaby wiatr wiejący z prędkością zaledwie 1 m/s gwarantuje spokojną i gładką taflę morza idealną na relaks.

Drewniana wieża ratownicza z białą flagą na plaży w Mrzeżynie. O bezpiecznej kąpieli przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Mrzeżyno. Czy w Mrzeżynie można się kąpać 07.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Mrzeżynie zapraszają

Warunki do plażowania nad ujściem Regi są dziś wprost idealne dla każdego, kto ceni sobie spokój i bezpieczeństwo. Wszystkie trzy strzeżone plaże w miejscowości są w pełni otwarte, a oficjalny sezon kąpielowy potrwa tu niezmiennie do 31 sierpnia. Oto szczegółowy raport z poszczególnych stanowisk:

  • Kąpielisko Mrzeżyno Zachód – to prawdziwa perła tutejszego wybrzeża, która w sezonie 2026 ponownie została uhonorowana prestiżowym, międzynarodowym certyfikatem Błękitnej Flagi. Oznacza to najwyższe standardy dbałości o infrastrukturę, czystość i ekologię. Dziś zanotowano tu temperaturę powietrza na poziomie 18°C, wody 16°C, a wiatr wieje z symboliczną prędkością 1 m/s.
  • Kąpielisko Mrzeżyno Wschód 1 – położone po wschodniej stronie portu kąpielisko również zaprasza do bezpiecznej rekreacji. Parametry są tu tożsame: woda ma 16°C, powietrze 18°C, a spokojne morze zawdzięczamy niemal bezwietrznej aurze (1 m/s). Brak wywieszonych flag ostrzegawczych oznacza pełną swobodę kąpieli.
  • Kąpielisko Mrzeżyno Wschód 2 – kolejne wschodnie stanowisko gwarantuje bezpieczną zabawę dla całych rodzin. Podobnie jak w pozostałych miejscach, najnowsze pomiary wskazują na 18°C w cieniu, 16°C w wodzie oraz wiatr rzędu 1 m/s.

Sinice w Mrzeżynie? Sprawdzamy sytuację

Na wszystkich miłośników morskich kąpieli czekają bardzo dobre informacje – na monitorowanych plażach w Mrzeżynie nie odnotowano obecności ani zakwitu sinic. Oficjalne analizy próbek wody potwierdzają jej wysoką jakość i pełne bezpieczeństwo dla zdrowia, dzięki czemu bez obaw można korzystać z uroków letniego wypoczynku.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując dzisiejsze warunki: temperatura powietrza wynosi 18°C, a wody 16°C przy niemal niewyczuwalnym wietrze (1 m/s). Taka pogoda sprzyja spokojnemu wypoczynkowi, choć do rześkiej wody warto wchodzić stopniowo, by uniknąć szoku termicznego. Pamiętajmy o złotej zasadzie każdego bezpiecznego urlopu – zawsze przed wejściem do wody sprawdźmy kolor flagi na stanowisku ratowniczym i bezwzględnie stosujmy się do poleceń ratowników WOPR czuwających nad bezpieczeństwem osób kąpiących się.

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