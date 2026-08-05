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Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Ustroniu Morskim zapraszają
Wszystkie cztery monitorowane plaże w gminie są dzisiaj otwarte dla miłośników morskich kąpieli. Warunki na całym tutejszym wybrzeżu są niezwykle stabilne i bezpieczne. Brak czerwonych flag oznacza, że turyści mogą swobodnie korzystać z uroków Bałtyku pod okiem wykwalifikowanych ratowników. Oto szczegółowe zestawienie sytuacji na poszczególnych plażach:
- Kąpielisko Centralna: Temperatura powietrza wynosi komfortowe 24°C, a woda ma przyjemne 18°C. Słaby wiatr wiejący z prędkością zaledwie 2 m/s gwarantuje niemal bezfalową taflę wody. Badania potwierdzają pełną przydatność wody do kąpieli.
- Kąpielisko Fregata: Czekają tu identyczne, znakomite warunki – temperatura powietrza to 24°C, a wody 18°C. Przy wietrze osiągającym jedynie 2 m/s plażowanie jest czystą przyjemnością, a wejście do wody jest całkowicie bezpieczne.
- Kąpielisko Muszla: Ta strzeżona strefa kusi temperaturą powietrza rzędu 24°C oraz orzeźwiającym Bałtykiem o temperaturze 18°C. Delikatny zefir o sile 2 m/s sprawia, że upał nie jest dokuczliwy.
- Kąpielisko Nadbrzeżna: Ostatnie z kąpielisk również utrzymuje świetne parametry – powietrze osiąga 24°C, woda ma 18°C, a prędkość wiatru wynosi zaledwie 2 m/s. Jakość wody nie budzi żadnych zastrzeżeń.
Sinice w Ustroniu Morskim? Sprawdzamy sytuację
Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się letnich zakwitów glonów. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Ustroniu Morskim nie odnotowano obecności sinic. Woda jest przejrzysta, wolna od toksycznych wykwitów i w pełni bezpieczna dla zdrowia kąpiących się. Służby sanitarne trzymają rękę na pulsie i na bieżąco monitorują stan Bałtyku, co gwarantuje pełen komfort wypoczynku.
Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza
Dzisiejsza aura w Ustroniu Morskim to kwintesencja udanego urlopu – 24°C w cieniu i wiatr o sile 2 m/s tworzą idealne warunki do łapania opalenizny i morskich rekreacji. Prognozy długoterminowe zapowiadają, że w drugiej połowie miesiąca aura ma się ustabilizować, przynosząc umiarkowane, przyjemne letnie ciepło. Korzystając z tej wspaniałej pogody, nie wolno jednak zapominać o bezpieczeństwie. Złotą zasadą każdego odpowiedzialnego turysty jest kąpiel wyłącznie na plażach strzeżonych przez ratowników WOPR. Zawsze zwracajmy uwagę na kolor wywieszonej flagi: biała oznacza bezpieczną kąpiel, natomiast czerwona to bezwzględny zakaz wchodzenia do wody.