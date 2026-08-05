Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Chłopach zapraszają

Dziś nad Bałtykiem panuje doskonała pogoda do letniego wypoczynku. Dzięki ustąpieniu silniejszych podmuchów wiatru woda jest spokojna, a na kąpieliskach wywieszono białe flagi, co oznacza, że wejście do morza jest w pełni bezpieczne. Zapewnia to idealne warunki zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i dla amatorów pływania. Oficjalne punkty monitorowane przez ratowników są przygotowane na przyjęcie wczasowiczów.

Oto szczegółowy raport z poszczególnych plaż w Chłopach na dzień 5 sierpnia 2026 roku:

Chłopy 208B: Kąpielisko jest otwarte . Temperatura powietrza wynosi komfortowe 25°C , a woda w Bałtyku ma orzeźwiające 19°C . Wiatr jest bardzo słaby i wieje z prędkością zaledwie 2 m/s , co gwarantuje brak uciążliwych fal. Ostatnia ocena czystości wody z 31 lipca wykazała, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli (kolejna kontrola planowana jest na 12 sierpnia).

Kąpielisko jest . Temperatura powietrza wynosi komfortowe , a woda w Bałtyku ma orzeźwiające . Wiatr jest bardzo słaby i wieje z prędkością zaledwie , co gwarantuje brak uciążliwych fal. Ostatnia ocena czystości wody z 31 lipca wykazała, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli (kolejna kontrola planowana jest na 12 sierpnia). Chłopy 214: Kąpielisko jest również otwarte i w pełni bezpieczne. Podobnie jak na sąsiednim stanowisku, temperatura powietrza sięga 25°C, a wody 19°C. Delikatny wiatr o prędkości 2 m/s zapewnia spokojną taflę morza. Woda została oficjalnie oceniona jako przydatna do kąpieli podczas badania z 31 lipca, a następny pobór próbek zaplanowano na 12 sierpnia.

Sinice w Chłopach? Sprawdzamy sytuację

Na plażowiczów czekają znakomite wiadomości w kwestii letniego zakwitu toksycznych mikroorganizmów. Na monitorowanych kąpieliskach w Chłopach nie odnotowano zakwitu sinic. Woda jest czysta, przejrzysta i w pełni bezpieczna dla zdrowia kąpiących się, co potwierdzają najnowsze oceny sanitarne.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, dzisiejszy dzień w Chłopach przynosi fantastyczną wakacyjną aurę – temperatura powietrza wynosząca 25°C oraz lekki wiatr o prędkości 2 m/s tworzą doskonałe warunki do wypoczynku. Pamiętajmy jednak, że bezpieczeństwo nad wodą zawsze powinno być naszym priorytetem. Złotą zasadą każdego plażowicza jest kąpiel wyłącznie w miejscach strzeżonych, uważne obserwowanie koloru flagi wywieszonej przez ratowników oraz bezwzględne stosowanie się do ich poleceń.

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