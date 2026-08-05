Sinice Chłopy. Czy w Chłopach można się kąpać 05.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-05 11:12

Po niedawnych zawirowaniach pogodowych i silnym wietrze na Bałtyku, sytuacja na zachodniopomorskim wybrzeżu w pełni się ustabilizowała. Dzisiejszy dzień, 5 sierpnia, przynosi idealne warunki do plażowania i bezpiecznej kąpieli w Chłopach. Na turystów czekają otwarte, spokojne plaże i doskonała wakacyjna aura.

raport kąpieliskowy - Bałtyk
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Chłopy. Czy w Chłopach można się kąpać 05.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Chłopach zapraszają

Dziś nad Bałtykiem panuje doskonała pogoda do letniego wypoczynku. Dzięki ustąpieniu silniejszych podmuchów wiatru woda jest spokojna, a na kąpieliskach wywieszono białe flagi, co oznacza, że wejście do morza jest w pełni bezpieczne. Zapewnia to idealne warunki zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i dla amatorów pływania. Oficjalne punkty monitorowane przez ratowników są przygotowane na przyjęcie wczasowiczów.

Oto szczegółowy raport z poszczególnych plaż w Chłopach na dzień 5 sierpnia 2026 roku:

  • Chłopy 208B: Kąpielisko jest otwarte. Temperatura powietrza wynosi komfortowe 25°C, a woda w Bałtyku ma orzeźwiające 19°C. Wiatr jest bardzo słaby i wieje z prędkością zaledwie 2 m/s, co gwarantuje brak uciążliwych fal. Ostatnia ocena czystości wody z 31 lipca wykazała, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli (kolejna kontrola planowana jest na 12 sierpnia).
  • Chłopy 214: Kąpielisko jest również otwarte i w pełni bezpieczne. Podobnie jak na sąsiednim stanowisku, temperatura powietrza sięga 25°C, a wody 19°C. Delikatny wiatr o prędkości 2 m/s zapewnia spokojną taflę morza. Woda została oficjalnie oceniona jako przydatna do kąpieli podczas badania z 31 lipca, a następny pobór próbek zaplanowano na 12 sierpnia.

Sinice w Chłopach? Sprawdzamy sytuację

Na plażowiczów czekają znakomite wiadomości w kwestii letniego zakwitu toksycznych mikroorganizmów. Na monitorowanych kąpieliskach w Chłopach nie odnotowano zakwitu sinic. Woda jest czysta, przejrzysta i w pełni bezpieczna dla zdrowia kąpiących się, co potwierdzają najnowsze oceny sanitarne.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, dzisiejszy dzień w Chłopach przynosi fantastyczną wakacyjną aurę – temperatura powietrza wynosząca 25°C oraz lekki wiatr o prędkości 2 m/s tworzą doskonałe warunki do wypoczynku. Pamiętajmy jednak, że bezpieczeństwo nad wodą zawsze powinno być naszym priorytetem. Złotą zasadą każdego plażowicza jest kąpiel wyłącznie w miejscach strzeżonych, uważne obserwowanie koloru flagi wywieszonej przez ratowników oraz bezwzględne stosowanie się do ich poleceń.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata
Pytanie 1 z 10
Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to...
Wakacje bez stresu
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki