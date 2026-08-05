Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Sarbinowie zapraszają

Aktualne meldunki z sarbinowskich plaż to doskonała wiadomość dla wszystkich wczasowiczów. Na każdym z monitorowanych kąpielisk panują świetne warunki do pływania. Woda jest czysta, a słaby wiatr sprawia, że na morzu nie ma niebezpiecznych fal. Oto szczegółowy wykaz otwartych miejsc, na których można bezpiecznie spędzać czas:

Sarbinowo 2 – kąpielisko jest otwarte . Temperatura powietrza wynosi 25°C , natomiast wody 19°C . Wiatr wieje z prędkością zaledwie 2 m/s . Woda została oceniona jako przydatna do kąpieli.

– kąpielisko jest . Temperatura powietrza wynosi , natomiast wody . Wiatr wieje z prędkością zaledwie . Woda została oceniona jako przydatna do kąpieli. Sarbinowo 211 – kąpielisko jest otwarte . Temperatura powietrza to 25°C , a wody 19°C . Lekki wiatr o prędkości 2 m/s gwarantuje niemal bezfalowe morze. Woda jest w pełni bezpieczna dla kąpiących się.

– kąpielisko jest . Temperatura powietrza to , a wody . Lekki wiatr o prędkości gwarantuje niemal bezfalowe morze. Woda jest w pełni bezpieczna dla kąpiących się. Sarbinowo 212 – kąpielisko jest otwarte . Warunki są identyczne: temperatura powietrza wynosi 25°C , wody 19°C , a wiatr osiąga prędkość 2 m/s . Badania potwierdzają wysoką jakość wody.

– kąpielisko jest . Warunki są identyczne: temperatura powietrza wynosi , wody , a wiatr osiąga prędkość . Badania potwierdzają wysoką jakość wody. Sarbinowo 213B – kąpielisko jest otwarte. Termometry wskazują 25°C w cieniu, woda ma przyjemne 19°C, a delikatny wiatr wieje z prędkością 2 m/s. Brak jakichkolwiek przeciwwskazań do kąpieli.

To idealny moment na zaplanowanie dłuższego plażowania. Bardzo słaby wiatr sprzyja najmłodszym oraz osobom, które dopiero uczą się pływać, gdyż minimalizuje ryzyko wystąpienia silnych prądów wstecznych.

Sinice w Sarbinowie? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się letnich zakwitów. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Sarbinowie nie odnotowano obecności sinic, a woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Choć w innych częściach polskiego wybrzeża wysokie temperatury sprzyjają czasem namnażaniu się tych mikroorganizmów, to sarbinowskie plaże pozostają od nich całkowicie wolne. Sanepid regularnie monitoruje sytuację, a ostatnia oficjalna ocena jakości wody potwierdza, że możemy bez przeszkód cieszyć się morskimi kąpielami.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Sarbinowie to kwintesencja udanego lata: temperatura powietrza sięgająca 25°C, niemal bezwietrzna pogoda (wiatr 2 m/s) oraz woda o temperaturze 19°C tworzą wymarzone warunki do wypoczynku. Pamiętajmy jednak, że bezpieczeństwo nad wodą zależy przede wszystkim od nas samych. Choć dzisiejsze morze wydaje się spokojne i przyjazne, to ubiegłotygodniowe tragiczne wypadki w regionie pokazują, jak zdradliwy potrafi być Bałtyk. Złotą zasadą każdego plażowicza jest bezwzględne przestrzeganie zaleceń ratowników oraz baczne obserwowanie koloru flagi na kąpielisku. Kiedy ratownicy czuwają na posterunkach, a woda zaprasza do kąpieli, korzystajmy z uroków Sarbinowa z rozwagą i pełną odpowiedzialnością.

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