Sinice Trzęsacz. Czy w Trzęsaczu można się kąpać 31.07? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-07-31 12:52

Po niedawnych sztormach i wysokich falach, które zmusiły ratowników do wywieszenia czerwonych flag w ubiegłym tygodniu, sytuacja na wybrzeżu w Trzęsaczu wreszcie się uspokoiła. W piątek, 31 lipca, warunki na tutejszych plażach są wprost idealne do letniego wypoczynku. Wszystkie lokalne kąpieliska są dziś otwarte i w pełni bezpieczne dla spragnionych relaksu wczasowiczów.

Drewniana wieża ratownicza z białą flagą na pustej plaży w Trzęsaczu. O bezpieczeństwie kąpieli przeczytasz w SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Trzęsacz. Czy w Trzęsaczu można się kąpać 31.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Trzęsaczu zapraszają

Po gwałtownym załamaniu aury i sztormach, które nawiedziły zachodniopomorskie kurorty w drugiej połowie lipca, na plażach Trzęsacza znów panuje upragniony spokój. Ratownicy zdjęli czerwone flagi, które jeszcze kilka dni temu powiewały nad Bałtykiem z powodu silnego wiatru i wysokich fal. Aktualne, spokojniejsze warunki sprawiają, że bezpieczna kąpiel jest znów możliwa. Zgodnie z oficjalnymi danymi, oba monitorowane kąpieliska w Trzęsaczu są dziś w pełni otwarte dla plażowiczów:

  • Kąpielisko Trzęsacz – woda jest w pełni bezpieczna i przydatna do kąpieli (ostatnia ocena z 23 lipca, kolejne badanie już 3 sierpnia). Temperatura powietrza wynosi dziś przyjemne 22°C, natomiast woda w Bałtyku ma 18°C. Słaby wiatr wiejący z prędkością 4 m/s sprawia, że na morzu nie występują wysokie fale.
  • Kąpielisko Trzęsacz plaża wschodnia – tu również warunki są sprzyjające. Temperatura powietrza osiąga 22°C, a temperatura wody to 18°C. Łagodny wiatr (4 m/s) pozwala na spokojny relaks bez obaw o silne prądy wsteczne, które jeszcze niedawno stanowiły duże zagrożenie na tym odcinku wybrzeża. Jakość wody została potwierdzona badaniem z 23 lipca.

Sinice w Trzęsaczu? Sprawdzamy sytuację

Zgodnie z najnowszymi pomiarami na dzień 31 lipca 2026 roku, na monitorowanych kąpieliskach w Trzęsaczu nie odnotowano obecności sinic. Woda jest w pełni klarowna i bezpieczna. Choć w ubiegłych dniach wysokie temperatury doprowadziły do zakwitu tych mikroorganizmów w innych częściach regionu – na przykład nad Zalewem Szczecińskim – to otwarty Bałtyk w Trzęsaczu jest wolny od tego problemu. Można zatem bez obaw planować bezpieczne i orzeźwiające kąpiele.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując dzisiejsze warunki: temperatura powietrza na poziomie 22°C i woda o temperaturze 18°C stwarzają stabilne środowisko do wypoczynku na plaży. Łagodny wiatr o sile 4 m/s nie generuje niebezpiecznych fal. Należy jednak pamiętać, że bezpieczeństwo nad wodą zależy przede wszystkim od rozsądku plażowiczów. Złotą zasadą jest kąpiel wyłącznie w miejscach strzeżonych, stałe obserwowanie koloru flagi na stanowisku ratowników oraz bezwzględne stosowanie się do ich poleceń. Warunki pogodowe na Bałtyku potrafią ulec zmianie w ciągu zaledwie kilku godzin, dlatego czujność to podstawa udanego urlopu.

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