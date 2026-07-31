Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Pogorzelicy zapraszają

Po niedawnym załamaniu pogody i sztormowej aurze, która paraliżowała ruch na plażach w całym regionie, nad Bałtykiem wreszcie zapanował wyczekiwany spokój. Wszystkie cztery oficjalne kąpieliska w Pogorzelicy są dziś otwarte i nie obowiązują na nich żadne zakazy kąpieli. Na masztach ratowniczych nie powiewają czerwone flagi, co oznacza, że powrót do beztroskiego wypoczynku nad wodą stał się faktem. Woda w morzu została przebadana i jest w pełni przydatna do kąpieli, co potwierdzają oficjalne odczyty sanitarne.

Oto szczegółowe warunki na poszczególnych plażach w Pogorzelicy:

Kąpielisko Pogorzelica 2: Kąpielisko jest otwarte . Temperatura powietrza wynosi 22°C , natomiast woda w Bałtyku ma zachęcające 18°C . Wiatr wieje z łagodną prędkością 4 m/s , co stwarza bardzo dobre warunki do rekreacji. Ostatnie badanie czystości wody z 23 lipca potwierdziło jej pełne bezpieczeństwo.

Kąpielisko jest . Temperatura powietrza wynosi , natomiast woda w Bałtyku ma zachęcające . Wiatr wieje z łagodną prędkością , co stwarza bardzo dobre warunki do rekreacji. Ostatnie badanie czystości wody z 23 lipca potwierdziło jej pełne bezpieczeństwo. Kąpielisko Pogorzelica Centrum: Plaża jest w pełni dostępna dla kąpiących się . Notuje się tu identyczne, stabilne parametry: temperatura powietrza to 22°C , a wody 18°C . Słaby wiatr o sile 4 m/s nie generuje niebezpiecznych fal, dzięki czemu można bezpiecznie pływać.

Plaża jest w pełni . Notuje się tu identyczne, stabilne parametry: temperatura powietrza to , a wody . Słaby wiatr o sile nie generuje niebezpiecznych fal, dzięki czemu można bezpiecznie pływać. Kąpielisko Pogorzelica plaża wschodnia: Warunki na wschodnim odcinku plaży są znakomite. Kąpielisko pozostaje otwarte , oferując temperaturę powietrza 22°C oraz temperaturę wody na poziomie 18°C . Przy wietrze sięgającym zaledwie 4 m/s fale są minimalne.

Warunki na wschodnim odcinku plaży są znakomite. Kąpielisko pozostaje , oferując temperaturę powietrza oraz temperaturę wody na poziomie . Przy wietrze sięgającym zaledwie fale są minimalne. Kąpielisko Pogorzelica plaża zachodnia: Zachodnia część kurortu również zaprasza plażowiczów. Kąpielisko jest otwarte, woda jest czysta, a parametry pogodowe są tożsame z pozostałymi punktami monitoringu – powietrze 22°C, woda 18°C, wiatr 4 m/s.

Sinice w Pogorzelicy? Sprawdzamy sytuację

Wielu turystów planujących urlop nad polskim morzem obawia się nagłego ataku toksycznych cyjanobakterii, które w trakcie upałów potrafią błyskawicznie zamknąć nawet najpopularniejsze plaże. Dla osób wypoczywających w tym rejonie płyną jednak doskonałe wieści. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Pogorzelicy nie odnotowano obecności sinic. Woda zachowuje swoją naturalną przejrzystość, jest wolna od zakwitu i w pełni bezpieczna dla zdrowia. Badania laboratoryjne próbek wody potwierdzają jej doskonały stan, dzięki czemu można bez obaw korzystać z morskich kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Pogorzelicy są wręcz stworzone do udanego wypoczynku nad wodą. Umiarkowana temperatura powietrza wynosząca 22°C w połączeniu ze spokojnym wiatrem (4 m/s) gwarantuje brak dokuczliwego chłodu, a woda o temperaturze 18°C pozwala na przyjemne orzeźwienie. Warto jednak pamiętać o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego plażowicza: sytuacja nad Bałtykiem potrafi dynamicznie się zmieniać. Przed każdym wejściem do wody należy bezwzględnie sprawdzić kolor flagi powiewającej na stanowisku ratowniczym. Brak czerwonej flagi to zielone światło do zabawy, natomiast jej wywieszenie oznacza absolutny zakaz wchodzenia do wody – w takich sytuacjach trzeba bezwzględnie słuchać poleceń ratowników WOPR.

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