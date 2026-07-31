Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Niechorzu zapraszają

Po trudnych dniach pełnych niebezpiecznych prądów wstecznych i porywistego wiatru, turyści wypoczywający w Niechorzu mogą wreszcie odetchnąć z ulgą. Wszystkie monitorowane plaże w tej urokliwej miejscowości są dziś w pełni otwarte dla spragnionych ochłody wczasowiczów. Na masztach nie ma czerwonych flag, a ratownicy potwierdzają bezpieczne warunki do rekreacji.

Oto szczegółowe zestawienie warunków panujących na poszczególnych kąpieliskach w dniu 31 lipca:

Kąpielisko Niechorze 2 : Temperatura powietrza wynosi 22°C , a woda w Bałtyku ma 18°C . Wiatr wieje z prędkością 4 m/s . Woda jest przydatna do kąpieli (ostatnie badanie z 23 lipca, kolejne zaplanowano na 3 sierpnia).

: Temperatura powietrza wynosi , a woda w Bałtyku ma . Wiatr wieje z prędkością . Woda jest przydatna do kąpieli (ostatnie badanie z 23 lipca, kolejne zaplanowano na 3 sierpnia). Kąpielisko Niechorze Centrum : Temperatura powietrza wynosi 22°C , wody 18°C . Prędkość wiatru to 4 m/s . Stan sanitarny wody jest bez zarzutu.

: Temperatura powietrza wynosi , wody . Prędkość wiatru to . Stan sanitarny wody jest bez zarzutu. Kąpielisko Niechorze plaża wschodnia : Temperatura powietrza wynosi 22°C , wody 18°C , przy wietrze osiągającym 4 m/s .

: Temperatura powietrza wynosi , wody , przy wietrze osiągającym . Kąpielisko Niechorze plaża zachodnia : Temperatura powietrza wynosi 22°C , wody 18°C . Prędkość wiatru wynosi 4 m/s .

: Temperatura powietrza wynosi , wody . Prędkość wiatru wynosi . Niechorze plaża zachodnia 2: Temperatura powietrza to 22°C, wody 18°C, a wiatr wieje z prędkością 4 m/s.

Wszystkie kąpieliska posiadają aktualne oceny przydatności wody do kąpieli, co w połączeniu z uspokojeniem żywiołu gwarantuje bezpieczny i udany wypoczynek.

Sinice w Niechorzu? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich obawiających się uciążliwych zakwitów, które w upalne dni potrafią nagle pokrzyżować wakacyjne plany, napłynęły bardzo dobre wiadomości. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Niechorzu nie odnotowano obecności sinic. Woda jest przejrzysta, a jej stan sanitarny nie budzi najmniejszych zastrzeżeń. Choć w niektórych rejonach kraju i na innych plażach Bałtyku zdarzają się sporadyczne wyłączenia kąpielisk z powodu zakwitów bakterii lub sinic, to w Niechorzu plażowicze mogą cieszyć się w pełni bezpieczną i czystą wodą.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, dzisiejsze warunki w Niechorzu są stabilne i sprzyjają wypoczynkowi – temperatura powietrza wynosi 22°C, wody 18°C, a łagodny wiatr wiejący z prędkością 4 m/s nie generuje niebezpiecznych fal. Choć po niedawnych sztormach sytuacja uległa znacznej poprawie, należy zawsze pamiętać o złotej zasadzie każdego plażowicza: kluczem do bezpieczeństwa jest stałe obserwowanie masztów ratowniczych. Zawsze warto zwracać uwagę na kolor wywieszonej flagi (brak flagi lub flaga biała oznacza bezpieczną kąpiel, flaga czerwona to bezwzględny zakaz wchodzenia do wody) oraz bezwzględnie stosować się do poleceń i wskazówek czuwających nad bezpieczeństwem ratowników.

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