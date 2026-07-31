Sinice Darłowo. Czy w Darłowie można się kąpać 31.07? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-07-31 12:45

Przez dynamiczną sytuację pogodową nad Bałtykiem i zapowiadane przez IMGW gwałtowne burze z silnym wiatrem, urlopowicze w Darłowie muszą na razie zrezygnować z wchodzenia do morza. W piątek, 31 lipca, na wszystkich ośmiu lokalnych plażach wywieszono czerwone flagi. W zależności od kąpieliska, powodem zamknięcia są niebezpiecznie wysokie fale lub nagłe pogorszenie jakości wody pod kątem sanitarnym.

Czerwona flaga na wieży ratowniczej przy pustej plaży w Darłowie. O zakazie kąpieli przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Darłowo. Czy w Darłowie można się kąpać 31.07? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Darłowie dziś zamknięte

Planując dzisiejszy dzień na plaży w Darłowie, należy liczyć się z bezwzględnym zakazem kąpieli na każdym z monitorowanych kąpielisk. Choć lokalnie wiatr na plaży wydaje się łagodny i wynosi około 3 m/s, to sytuacja na otwartym morzu wciąż generuje fale uniemożliwiające bezpieczną rekreację. Ratownicy kategorycznie zabraniają wchodzenia do wody, dzieląc przyczyny zamknięcia plaż na dwie grupy:

Niebezpieczne warunki morskie (wysokie fale)

Aż siedem kąpielisk w Darłówku zostało zamkniętych z powodu wysokich fal, które stwarzają poważne zagrożenie dla kąpiących się:

  • Darłówko Wschodnie – kąpieliska nr 1, 3 oraz 4
  • Darłówko Zachodnie – kąpieliska nr 2, 3, 4 oraz 5

Na tych plażach temperatura powietrza wynosi obecnie 19°C, a woda ma zaledwie 16°C. Ze względu na silne falowanie, czerwona flaga pozostanie tam do czasu poprawy warunków na morzu.

Przekroczenie norm mikrobiologicznych (bakterie)

Z zupełnie innego powodu zamknięte zostało jedno z kąpielisk we wschodniej części kurortu:

  • Darłówko Wschodnie – kąpielisko nr 2

W tym miejscu badania wykazały przekroczenie mikrobiologiczne – w wodzie stwierdzono obecność bakterii enterokoków. Kąpiel w takiej wodzie grozi poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi, dlatego bezwzględnie należy unikać kontaktu z wodą w tym rewirze aż do momentu opublikowania nowych, pozytywnych wyników badań.

Sinice w Darłowie? Sprawdzamy sytuację

Dla osób obawiających się charakterystycznego, gęstego kożucha na wodzie jest dobra wiadomość: na żadnym z kąpielisk w Darłowie nie odnotowano zakwitu sinic. Choć w innych częściach województwa zachodniopomorskiego, na przykład w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim, sinice zmusiły służby do zamknięcia plaż, w Darłowie woda pod tym względem pozostaje wolna od toksycznych glonów. Jedynym biologicznym zagrożeniem w Darłówku są obecnie bakterie enterokoków na kąpielisku nr 2 we wschodniej części kurortu.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Warunki pogodowe w Darłowie nie zachęcają dziś do kąpieli – przy temperaturze powietrza na poziomie 19°C i chłodnej wodzie o temperaturze 16°C, pobyt na plaży ma raczej charakter spacerowy. Dodatkowo nadchodzące godziny mogą przynieść gwałtowne załamanie pogody z burzami i silnymi porywami wiatru. Należy pamiętać o złotym standardzie bezpieczeństwa: czerwona flaga to absolutny zakaz wchodzenia do wody, bez względu na umiejętności pływackie. Zawsze trzeba stosować się do poleceń ratowników i na bieżąco kontrolować stan kąpielisk.

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