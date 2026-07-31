Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Mrzeżynie dziś zamknięte

Nocne burze i silny wiatr, które przetoczyły się nad regionem, mocno rozkołysały morze. Mimo że obecnie wiatr osłabł do łagodnych 4 m/s, to pod wodą wciąż czają się niewidoczne, zdradliwe zagrożenia. Na masztach wszystkich trzech lokalnych kąpielisk powiewają dziś czerwone flagi, co oznacza całkowity zakaz kąpieli.

Główną przyczyną zamknięcia plaż są wysokie fale oraz bardzo silne prądy wsteczne. Te ostatnie potrafią w ułamku sekundy wciągnąć nawet doświadczonego pływaka w głąb morza, dlatego ratownicy podjęli jedyną słuszną decyzję o zablokowaniu dostępu do wody. Zakaz kąpieli obowiązuje na następujących kąpieliskach:

Kąpielisko Mrzeżyno Wschód 1 – zamknięte z powodu wysokich fal i silnych prądów wstecznych.

– zamknięte z powodu wysokich fal i silnych prądów wstecznych. Kąpielisko Mrzeżyno Wschód 2 – zamknięte z powodu wysokich fal i silnych prądów wstecznych.

– zamknięte z powodu wysokich fal i silnych prądów wstecznych. Kąpielisko Mrzeżyno Zachód – zamknięte z powodu wysokich fal i silnych prądów wstecznych.

Warto podkreślić, że zamknięcie plaż ma charakter prewencyjny i wynika z dbałości o zdrowie oraz życie plażowiczów. Stan morza po przejściu burzowego frontu wymaga czasu, aby powrócić do bezpiecznej normy.

Sinice w Mrzeżynie? Sprawdzamy sytuację

Plażowicze planujący wypoczynek mogą odetchnąć z ulgą – na monitorowanych kąpieliskach w Mrzeżynie nie odnotowano obecności sinic. Ostatnie oficjalne badanie jakości wody z 23 lipca potwierdziło, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli pod względem biologicznym. Kolejne rutynowe testy zaplanowano na 3 sierpnia. Na ten moment to nie czystość wody, lecz wyłącznie groźny żywioł i prądy wsteczne uniemożliwiają bezpieczną rekreację w morzu.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Mrzeżynie przynosi wyraźne ochłodzenie po fali upałów, która przetacza się przez Polskę. Temperatura powietrza wynosi 20°C, a temperatura wody w Bałtyku to 18°C. Choć wiatr wiejący z prędkością 4 m/s może stwarzać pozory spokojnej aury, wzburzone morze udowadnia, jak zdradliwy potrafi być Bałtyk. Złota zasada plażowicza na dziś brzmi: czerwona flaga to świętość. Pod żadnym pozorem nie należy wchodzić do wody, gdy ratownicy zabraniają kąpieli – prądy wsteczne to śmiertelne zagrożenie, którego nie widać z brzegu.

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