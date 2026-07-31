Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Grzybowie zapraszają

Po niedawnym załamaniu pogody i sztormie, który uniemożliwiał bezpieczną kąpiel w Bałtyku jeszcze kilka dni temu, dziś aura jest o wiele bardziej łaskawa. Morze uspokoiło się, a warunki na plaży sprzyjają letniej rekreacji. Na jedynym oficjalnym, strzeżonym kąpielisku w miejscowości nie odnotowano żadnych przeszkód uniemożliwiających wejście do wody.

Oto szczegółowy raport z plaży w Grzybowie:

Kąpielisko Grzybowo – OTWARTE . Woda jest w pełni bezpieczna i przydatna do kąpieli. Ostatnia ocena stanu sanitarnego została przeprowadzona przez sanepid 22 lipca 2026 roku, a kolejną zaplanowano na 3 sierpnia 2026 roku. Na plażowiczów czekają następujące warunki: Temperatura powietrza: 21°C Temperatura wody: 20°C (bardzo przyjemna temperatura jak na warunki bałtyckie) Prędkość wiatru: 7 m/s (umiarkowany wiatr, który nie generuje niebezpiecznych fal i prądów wstecznych)

– . Woda jest w pełni bezpieczna i przydatna do kąpieli. Ostatnia ocena stanu sanitarnego została przeprowadzona przez sanepid 22 lipca 2026 roku, a kolejną zaplanowano na 3 sierpnia 2026 roku. Na plażowiczów czekają następujące warunki:

Sinice w Grzybowie? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe informacje dla wszystkich obawiających się nagłego zamknięcia plaży z powodu zakwitu toksycznych glonów. Na monitorowanym kąpielisku w Grzybowie nie odnotowano żadnych śladów obecności sinic. Woda zachowuje pełną przejrzystość i jest oficjalnie dopuszczona do użytku przez służby sanitarne. Plażowicze mogą bez obaw korzystać z uroków morskich kąpieli, pamiętając jednak, że w sezonie letnim sytuacja potrafi zmieniać się dynamicznie.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Grzybowie to prawdziwy prezent po kapryśnym początku tygodnia. Przy temperaturze powietrza sięgającej 21°C i niemal tak samo ciepłym morzu (20°C), warunki do plażowania są doskonałe. Umiarkowany wiatr o prędkości 7 m/s sprawia, że upał nie jest dokuczliwy, a fale na Bałtyku są łagodne. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego turysty: przed wejściem do wody zawsze sprawdźmy kolor flagi na stanowisku ratowników. Biała flaga oznacza bezpieczną kąpiel, natomiast czerwona to bezwzględny zakaz wchodzenia do morza.

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