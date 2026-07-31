Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Świnoujściu zapraszają

Po niespokojnej nocy sytuacja pogodowa na zachodniopomorskim wybrzeżu całkowicie się ustabilizowała. Nadmorski wiatr osłabł do bardzo łagodnych 4 m/s, dzięki czemu na plażach nie występują wysokie fale ani niebezpieczne prądy wsteczne, a ratownicy nie musieli wywieszać czerwonych flag. Oficjalne badania potwierdzają, że jakość wody na wszystkich świnoujskich kąpieliskach jest doskonała. Dziś na plażowiczów czekają cztery monitorowane i w pełni otwarte strefy:

Kąpielisko morskie Świnoujście - Uznam: Woda jest całkowicie przydatna do kąpieli (ocena z 30 lipca 2026 r.). Temperatura powietrza wynosi komfortowe 22°C, temperatura wody w morzu to 19°C, a wiatr wieje z prędkością 4 m/s.

Woda jest całkowicie przydatna do kąpieli (ocena z 30 lipca 2026 r.). Temperatura powietrza wynosi komfortowe 22°C, temperatura wody w morzu to 19°C, a wiatr wieje z prędkością 4 m/s. Kąpielisko morskie Świnoujście Bałtycka: Badania laboratoryjne potwierdziły czystość wody (ocena z 23 lipca 2026 r.). Parametry pogodowe są identyczne: temperatura powietrza to 22°C, wody 19°C, przy łagodnym wietrze 4 m/s.

Badania laboratoryjne potwierdziły czystość wody (ocena z 23 lipca 2026 r.). Parametry pogodowe są identyczne: temperatura powietrza to 22°C, wody 19°C, przy łagodnym wietrze 4 m/s. Kąpielisko morskie Świnoujście Interferie: Kąpielisko jest w pełni bezpieczne, a woda zdatna do kąpieli (ocena z 23 lipca 2026 r.). Nad brzegiem odnotowano 22°C w cieniu, woda ma 19°C, a wiatr osiąga prędkość 4 m/s.

Kąpielisko jest w pełni bezpieczne, a woda zdatna do kąpieli (ocena z 23 lipca 2026 r.). Nad brzegiem odnotowano 22°C w cieniu, woda ma 19°C, a wiatr osiąga prędkość 4 m/s. Kąpielisko morskie Świnoujście Przytór: Sanepid wydał pozytywną ocenę jakości wody (badanie z 30 lipca 2026 r.). Na miejscu panują świetne warunki: temperatura powietrza 22°C, wody 19°C oraz spokojny wiatr 4 m/s.

Sinice w Świnoujściu? Sprawdzamy sytuację

Dla wielu osób planujących urlop nad Bałtykiem obecność uciążliwych glonów bywa kluczowym problemem. Na świnoujskich plażach plażowicze mogą jednak odetchnąć z ulgą. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Świnoujściu nie odnotowano dziś zakwitu sinic. Całe tutejsze wybrzeże jest wolne od tych mikroorganizmów, co pozwala na niczym nieskrępowaną rekreację w czystej wodzie. Służby sanitarne trzymają rękę na pulsie i na bieżąco monitorują stan wody, dzięki czemu wypoczynek pozostaje w pełni bezpieczny.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Świnoujściu są optymalne dla osób, które nie przepadają za ekstremalnymi upałami – umiarkowane 22°C w powietrzu, orzeźwiające 19°C w wodzie oraz delikatna bryza o prędkości 4 m/s tworzą doskonały klimat do relaksu. Choć aura sprzyja rekreacji, bezpieczeństwo zawsze powinno być na pierwszym miejscu. Złotą zasadą bezpiecznego wypoczynku jest stałe kontrolowanie koloru flagi na stanowisku ratowników oraz bezwzględne stosowanie się do ich zaleceń. Brak czerwonej flagi i czysta woda to idealny scenariusz na udany piątek, pod warunkiem zachowania zdrowego rozsądku.

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