Sinice Mielno. Czy w Mielnie można się kąpać 31.07? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-07-31 11:40

Po gwałtownych zawirowaniach pogodowych i masowym zamykaniu kąpielisk na Pomorzu Zachodnim, sytuacja w Mielnie nareszcie uległa diametralnej poprawie. W piątek, 31 lipca, warunki atmosferyczne nad Bałtykiem ustabilizowały się, a wiatr niemal zupełnie ucichł. Wszystkie lokalne plaże są dziś w pełni bezpieczne i otwarte dla spragnionych słońca wczasowiczów.

Pusta piaszczysta plaża z drewnianą wieżą ratowniczą i białą flagą. O bezpieczeństwie w Mielnie przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Mielno. Czy w Mielnie można się kąpać 31.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Mielnie zapraszają

Jeszcze kilka dni temu silny wiatr i niebezpieczne prądy wsteczne zmusiły ratowników do wywieszenia czerwonych flag na ponad stu zachodniopomorskich plażach, w tym również w samym Mielnie. Dziś jednak aura sprzyja plażowiczom, a Bałtyk zaprasza do bezpiecznej kąpieli. Na każdym z siedmiu monitorowanych kąpielisk obowiązują obecnie doskonałe warunki:

  • Mielno 216 – woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Temperatura powietrza wynosi komfortowe 23°C, a woda w morzu ma 19°C. Delikatny wiatr wieje z prędkością zaledwie 1 m/s, co oznacza brak uciążliwych fal.
  • Mielno 218 – kąpielisko jest otwarte. Ratownicy nie wywiesili czerwonej flagi, a parametry są idealne do wypoczynku: powietrze 23°C, woda 19°C, wiatr 1 m/s.
  • Mielno 219 – bezpieczna strefa kąpielowa zaprasza przy temperaturze powietrza 23°C i wody 19°C. Niemal bezwietrzna aura (1 m/s) gwarantuje spokojną taflę morza.
  • Mielno Floryda – idealne miejsce na relaks. Woda spełnia wszelkie normy sanitarne, a parametry pogodowe to 23°C w cieniu, 19°C w wodzie oraz zaledwie 1 m/s wiatru.
  • Mielno Krokus – brak czerwonej flagi oznacza zielone światło dla pływaków. Warunki są identyczne jak na pozostałych odcinkach: przyjemne 23°C na brzegu, 19°C w Bałtyku i znikomy wiatr 1 m/s.
  • Mielno Morska – jedno z najpopularniejszych kąpielisk zaprasza do wody o temperaturze 19°C. Przy brzegu termometry wskazują 23°C, a niemal bezwietrzna pogoda (1 m/s) sprzyja rodzinnemu wypoczynkowi.
  • Mielno Pionierów – strefa w pełni otwarta i bezpieczna. Temperatura powietrza to 23°C, woda ma 19°C, a wiatr o sile 1 m/s ledwo marszczy lustro wody.

Warto podkreślić, że na żadnej z powyższych plaż nie obowiązują obecnie żadne zakazy ani ograniczenia, co pozwala w pełni cieszyć się urokami lata nad polskim morzem.

Sinice w Mielnie? Sprawdzamy sytuację

Dla wielu turystów planujących urlop nad Bałtykiem zakwit sinic to największa wakacyjna zmora. Na szczęście mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich odpoczywających w Mielnie. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk nie odnotowano zakwitu sinic, a stan wody został oficjalnie oceniony jako przydatny do kąpieli. Choć w lipcu wysokie temperatury bywają sprzyjające dla tych organizmów, aktualne raporty sanitarne potwierdzają, że plaże w Mielnie oraz w sąsiednich rejonach są całkowicie wolne od tego problemu. Można więc bez obaw korzystać z uroków morskich kąpieli, pamiętając jednak, by na bieżąco obserwować barwę wody.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, piątkowa pogoda w Mielnie zapowiada się znakomicie. Stabilna temperatura powietrza na poziomie 23°C w połączeniu z wodą o temperaturze 19°C i niemal bezwietrzną aurą (1 m/s) tworzy doskonały mikroklimat do całodniowego relaksu na piasku. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego bezpiecznego plażowicza: zawsze przed wejściem do wody należy sprawdzić kolor flagi na stanowisku ratowniczym. Nawet przy tak spokojnym morzu, warunki mogą ulec zmianie w ciągu dnia, dlatego bezwzględne stosowanie się do poleceń ratowników to klucz do udanego i bezpiecznego urlopu.

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