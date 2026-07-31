Sinice Ustronie Morskie. Czy w Ustroniu Morskim można się kąpać 31.07? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-07-31 11:37

Wszystkie cztery oficjalne plaże w Ustroniu Morskim są dziś otwarte i bezpieczne dla turystów szukających ochłody nad Bałtykiem 31 lipca. Po niedawnych kapryśnych dniach na polskim Wybrzeżu, kiedy silny wiatr i wysokie fale zmuszały ratowników do wywieszania czerwonych flag na wielu sąsiednich kąpieliskach, piątek przynosi wyczekiwany spokój i bardzo dobre warunki do rekreacji. To świetny moment na bezpieczny relaks nad wodą, zwłaszcza że stabilna pogoda sprzyja spacerom i bezpiecznym morskim kąpielom.

raport kąpieliskowy - Bałtyk
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Ustronie Morskie. Czy w Ustroniu Morskim można się kąpać 31.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Ustroniu Morskim zapraszają

Miłośnicy morskich kąpieli mają dziś ogromne powody do radości. Na każdym z czterech monitorowanych punktów w Ustroniu Morskim panują bardzo dobre warunki, a ratownicy nie musieli wywieszać czerwonych flag. Woda jest czysta i w pełni zdatna do kąpieli. Oto szczegółowy wykaz plaż, na których można dziś bezpiecznie wypoczywać:

  • Kąpielisko morskie w Ustroniu Morskim „Centralna” – woda przydatna do kąpieli (ostatnia ocena czystości odbyła się 27 lipca, a kolejne badanie zaplanowano na 4 sierpnia).
  • Kąpielisko morskie w Ustroniu Morskim „Fregata” – jakość wody bez zarzutu, kąpiel jest w pełni dozwolona.
  • Kąpielisko morskie w Ustroniu Morskim „Muszla” – bezpieczna strefa kąpieli, idealna na rodzinny wypoczynek.
  • Kąpielisko morskie w Ustroniu Morskim „Nadbrzeżna” – woda spełnia wszystkie normy sanitarno-higieniczne, flaga pozostaje czysta.

Na wszystkich wymienionych plażach parametry są identyczne i niezwykle zachęcające. Temperatura powietrza wynosi dziś 23°C, z kolei woda w Bałtyku ma rześkie, ale przyjemne 19°C. Słaby wiatr wiejący z prędkością zaledwie 3 m/s sprawia, że na morzu nie ma wysokich fal, co gwarantuje spokojne i bezpieczne wejście do wody.

Sinice w Ustroniu Morskim? Sprawdzamy sytuację

Choć w sezonie letnim temat toksycznych zakwitów regularnie powraca w mediach, a w niektórych rejonach polskiego wybrzeża pojedyncze kąpieliska bywają okresowo zamykane z tego powodu, w Ustroniu Morskim plażowicze mogą odetchnąć z ulgą. Na żadnym z lokalnych kąpielisk nie stwierdzono obecności sinic. Ostatnia oficjalna ocena stanu wody przeprowadzona przez państwowego inspektora sanitarnego jednoznacznie potwierdza jej przydatność do kąpieli. Sytuacja jest stale monitorowana, a brak silnych upałów i umiarkowane temperatury zapobiegają masowemu namnażaniu się cyjanobakterii.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Ustroniu Morskim to idealny kompromis dla tych, którzy nie lubią męczących upałów – temperatura powietrza oscyluje wokół przyjemnych 23°C przy delikatnym wietrze wynoszącym 3 m/s. Woda w Bałtyku ma stabilne 19°C. Warto jednak pamiętać, że warunki nad morzem potrafią zmienić się w ciągu kilku godzin. Złotą zasadą każdego plażowicza jest bezwzględne przestrzeganie koloru flagi wywieszonej na stanowisku ratowniczym oraz stosowanie się do poleceń personelu czuwającego nad bezpieczeństwem wypoczywających. Nawet przy spokojnym morzu i braku sinic, czujność oraz zdrowy rozsądek to podstawa udanego urlopu.

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