Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Ustroniu Morskim zapraszają

Miłośnicy morskich kąpieli mają dziś ogromne powody do radości. Na każdym z czterech monitorowanych punktów w Ustroniu Morskim panują bardzo dobre warunki, a ratownicy nie musieli wywieszać czerwonych flag. Woda jest czysta i w pełni zdatna do kąpieli. Oto szczegółowy wykaz plaż, na których można dziś bezpiecznie wypoczywać:

Kąpielisko morskie w Ustroniu Morskim „Centralna” – woda przydatna do kąpieli (ostatnia ocena czystości odbyła się 27 lipca, a kolejne badanie zaplanowano na 4 sierpnia).

– woda przydatna do kąpieli (ostatnia ocena czystości odbyła się 27 lipca, a kolejne badanie zaplanowano na 4 sierpnia). Kąpielisko morskie w Ustroniu Morskim „Fregata” – jakość wody bez zarzutu, kąpiel jest w pełni dozwolona.

– jakość wody bez zarzutu, kąpiel jest w pełni dozwolona. Kąpielisko morskie w Ustroniu Morskim „Muszla” – bezpieczna strefa kąpieli, idealna na rodzinny wypoczynek.

– bezpieczna strefa kąpieli, idealna na rodzinny wypoczynek. Kąpielisko morskie w Ustroniu Morskim „Nadbrzeżna” – woda spełnia wszystkie normy sanitarno-higieniczne, flaga pozostaje czysta.

Na wszystkich wymienionych plażach parametry są identyczne i niezwykle zachęcające. Temperatura powietrza wynosi dziś 23°C, z kolei woda w Bałtyku ma rześkie, ale przyjemne 19°C. Słaby wiatr wiejący z prędkością zaledwie 3 m/s sprawia, że na morzu nie ma wysokich fal, co gwarantuje spokojne i bezpieczne wejście do wody.

Sinice w Ustroniu Morskim? Sprawdzamy sytuację

Choć w sezonie letnim temat toksycznych zakwitów regularnie powraca w mediach, a w niektórych rejonach polskiego wybrzeża pojedyncze kąpieliska bywają okresowo zamykane z tego powodu, w Ustroniu Morskim plażowicze mogą odetchnąć z ulgą. Na żadnym z lokalnych kąpielisk nie stwierdzono obecności sinic. Ostatnia oficjalna ocena stanu wody przeprowadzona przez państwowego inspektora sanitarnego jednoznacznie potwierdza jej przydatność do kąpieli. Sytuacja jest stale monitorowana, a brak silnych upałów i umiarkowane temperatury zapobiegają masowemu namnażaniu się cyjanobakterii.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Ustroniu Morskim to idealny kompromis dla tych, którzy nie lubią męczących upałów – temperatura powietrza oscyluje wokół przyjemnych 23°C przy delikatnym wietrze wynoszącym 3 m/s. Woda w Bałtyku ma stabilne 19°C. Warto jednak pamiętać, że warunki nad morzem potrafią zmienić się w ciągu kilku godzin. Złotą zasadą każdego plażowicza jest bezwzględne przestrzeganie koloru flagi wywieszonej na stanowisku ratowniczym oraz stosowanie się do poleceń personelu czuwającego nad bezpieczeństwem wypoczywających. Nawet przy spokojnym morzu i braku sinic, czujność oraz zdrowy rozsądek to podstawa udanego urlopu.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie