Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Międzyzdrojach zapraszają

Dziś rano nadmorskie służby przekazały doskonałe informacje dla wszystkich miłośników morskich kąpieli. Zarówno wschodnia, jak i zachodnia część plaży są w pełni dostępne dla turystów. Ratownicy nie wywiesili czerwonych flag, co oznacza, że można bezpiecznie korzystać z uroków Bałtyku. Co ważne, plażowiczom sprzyja również temperatura – woda o temperaturze 20°C jest tylko o jeden stopień chłodniejsza od powietrza (21°C), co gwarantuje doskonałe warunki do pływania. Wiatr wiejący z prędkością 5 m/s tworzy jedynie delikatną bryzę, idealną na letni dzień.

Oto szczegółowy raport z poszczególnych kąpielisk:

Kąpielisko morskie Międzyzdroje Wschód (920 m linii brzegowej na wschód od Molo) – OTWARTE . Temperatura powietrza wynosi 21°C , a wody 20°C . Wiatr wieje z umiarkowaną prędkością 5 m/s . Oficjalne badanie sanepidu potwierdza, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli.

(920 m linii brzegowej na wschód od Molo) – . Temperatura powietrza wynosi , a wody . Wiatr wieje z umiarkowaną prędkością . Oficjalne badanie sanepidu potwierdza, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Kąpielisko morskie Międzyzdroje Zachód (1086 m linii brzegowej na zachód od Molo) – OTWARTE. Warunki są identyczne: temperatura powietrza to 21°C, wody 20°C, a wiatr osiąga 5 m/s. Tutaj również woda spełnia wszelkie normy sanitarne i jest całkowicie bezpieczna.

Warto dodać, że doskonałe warunki na plaży zbiegają się w czasie z przygotowaniami do jednego z największych wydarzeń sportowych w regionie – już 4 sierpnia z Międzyzdrojów wystartuje drugi etap wyścigu Tour de Pologne 2026. Osoby planujące urlop w najbliższych dniach mogą liczyć na sporo emocji, zarówno na piasku, jak i na ulicach miasta.

Sinice w Międzyzdrojach? Sprawdzamy sytuację

To świetne wiadomości dla wszystkich obawiających się corocznego problemu z zakwitem sinic na polskim wybrzeżu. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Międzyzdrojach – zarówno na wschód, jak i na zachód od molo – nie odnotowano obecności sinic. Woda jest czysta, przejrzysta i całkowicie bezpieczna dla zdrowia. Służby sanitarne stale trzymają rękę na pulsie, a ostatnia oficjalna ocena potwierdza doskonały stan sanitarny tutejszych wód. Kolejne rutynowe badanie jakości wody zaplanowano na 4 sierpnia 2026 roku, więc można na razie bez żadnych obaw cieszyć się morskimi falami.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Międzyzdrojach sprzyja spokojnemu i bezpiecznemu wypoczynkowi. Przy temperaturze powietrza wynoszącej 21°C, wodzie o temperaturze 20°C oraz łagodnym wietrze 5 m/s, panują idealne warunki do rodzinnej rekreacji nad wodą. Choć pogoda zachęca do natychmiastowego wejścia do morza, warto pamiętać o nadrzędnej, złotej zasadzie każdego plażowicza: zawsze przed wejściem do wody należy sprawdzić kolor flagi na stanowisku ratowniczym i bezwzględnie stosować się do poleceń ratowników. Bezpieczeństwo zależy przede wszystkim od odpowiedzialności i respektowania zasad panujących na kąpielisku.

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