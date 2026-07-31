Sinice Łazy. Czy w Łazach można się kąpać 31.07? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-07-31 11:39

Słoneczna i spokojna końcówka miesiąca na zachodniopomorskim wybrzeżu zachęca do plażowania. Po wczorajszych upałach, w piątek 31 lipca nastąpiło przyjemne, rześkie ochłodzenie, co przyniosło idealne warunki do wypoczynku nad Bałtykiem. Wszystkie trzy kąpieliska w Łazach są dziś otwarte dla wczasowiczów, a spokojne morze i świetna jakość wody zapraszają do bezpiecznej kąpieli.

Biała flaga na wieży ratowniczej nad morzem w Łazach. O bezpieczeństwie w wodzie przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Łazy. Czy w Łazach można się kąpać 31.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Łazach zapraszają

Po fali wczorajszych upałów nadmorska aura przyniosła upragnione wytchnienie w postaci przyjemnego, lekkiego ochłodzenia, przy jednoczesnym zachowaniu doskonałych warunków do plażowania. Dzięki temu, że woda w Bałtyku zdążyła się już nagrzać, kąpiel jest dziś czystą przyjemnością. Wszystkie trzy strzeżone plaże w miejscowości są dziś w pełni dostępne dla turystów, oferując bezpieczne warunki do rekreacji. Oto szczegółowe zestawienie sytuacji na poszczególnych kąpieliskach w Łazach:

  • Łazy 223B (plaża na wschód od wejścia głównego przy ul. Leśnej): Temperatura powietrza wynosi komfortowe 22°C, a woda ma zachęcające 19°C. Słaby wiatr wiejący z prędkością 4 m/s nie generuje dużych fal, co sprzyja bezpiecznemu pływaniu. Badanie wody przeprowadzone 30 lipca potwierdziło jej pełną przydatność do kąpieli, a następny test zaplanowano na 5 sierpnia. To wyjątkowe miejsce zostało również po raz kolejny wyróżnione prestiżową Błękitną Flagą, co świadczy o najwyższej dbałości o ekologię i bezpieczeństwo.
  • Łazy 224: Podobnie jak na sąsiednim kąpielisku, odnotowano tu 22°C w cieniu oraz 19°C w wodzie. Wiatr o prędkości 4 m/s sprzyja spokojnemu wypoczynkowi. Ostatnia ocena jakości wody z 30 lipca jest w pełni pozytywna, a kolejne badanie odbędzie się 13 sierpnia.
  • Łazy 225B: Na tym kąpielisku parametry są identyczne – powietrze ma 22°C, woda 19°C, a wiatr osiąga 4 m/s. Bezpieczeństwo mikrobiologiczne wody zostało zatwierdzone 30 lipca, a następna kontrola sanitarna odbędzie się 13 sierpnia.

Poza znakomitą sytuacją na plażach, Łazy żyją dziś także niezwykle ważną wiadomością lokalną. Oficjalnie potwierdzono, że po kilku latach starań, z dniem 1 stycznia 2027 roku miejscowość powróci w granice administracyjne gminy Mielno, co z pewnością przyczyni się do jeszcze lepszego rozwoju tutejszej infrastruktury turystycznej.

Sinice w Łazach? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich osób obawiających się sezonowych zakwitów wody płyną doskonałe wieści. Na żadnym z trzech monitorowanych kąpielisk w Łazach nie odnotowano obecności toksycznych sinic. Woda jest czysta, przejrzysta i w pełni bezpieczna dla zdrowia plażowiczów, co potwierdzają oficjalne i bardzo rygorystyczne badania przeprowadzone pod koniec lipca.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując dzisiejsze warunki w Łazach: zapowiada się wspaniały, spokojny dzień przy optymalnej temperaturze powietrza wynoszącej 22°C i wodzie nagrzanej do przyjemnych 19°C. Słaby wiatr o prędkości 4 m/s gwarantuje bezpieczną zabawę w falach, zwłaszcza dla rodzin z dziećmi. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego plażowicza: mimo świetnych prognoz i braku czerwonych flag, zawsze należy stosować się do zaleceń ratowników i bacznie obserwować tablice informacyjne na kąpieliskach, by letni urlop upłynął wyłącznie pod znakiem radosnych wspomnień.

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