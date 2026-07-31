Sinice Chłopy. Czy w Chłopach można się kąpać 31.07? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-07-31 11:41

Po trwających niemal do końca lipca gwałtownych sztormach i załamaniu pogody, które zmusiły ratowników do zamknięcia plaż w całym województwie zachodniopomorskim, do Chłopów wreszcie powraca upragniony spokój. Dziś, 31 lipca, warunki nad Bałtykiem uległy radykalnej poprawie, a turyści mogą w końcu odetchnąć z ulgą i bezpiecznie wejść do wody. Wszystkie lokalne kąpieliska są otwarte i oferują doskonałe, bezpieczne warunki do letniej rekreacji.

raport kąpieliskowy - Bałtyk
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Chłopy. Czy w Chłopach można się kąpać 31.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Chłopach zapraszają

Jeszcze kilka dni temu silny wiatr, wysokie fale oraz niebezpieczne prądy wsteczne paraliżowały zachodniopomorskie wybrzeże, a w samych Chłopach powiewały czerwone flagi. Na szczęście aura się uspokoiła, a wiatr niemal zupełnie ucichł, co pozwoliło ratownikom na otwarcie plaż i udostępnienie ich spragnionym słońca wczasowiczom. Obecnie na obu monitorowanych kąpieliskach w miejscowości panują wprost wymarzone warunki do bezpiecznych kąpieli.

Oto szczegółowy raport z poszczególnych plaż w Chłopach na dzień 31 lipca 2026 roku:

  • Chłopy 208B (wejście od ul. Morskiej): Kąpielisko jest OTWARTE. Temperatura powietrza wynosi przyjemne 23°C, natomiast woda w Bałtyku ma 19°C. Wiatr wieje z prędkością zaledwie 1 m/s, co oznacza niemal bezwietrzną aurę i płaską taflę morza. Badania potwierdzają, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli.
  • Chłopy 214 (wschodnia część przystani rybackiej, ul. Portowa): Kąpielisko jest OTWARTE. Warunki są identyczne – temperatura powietrza to 23°C, wody 19°C, a wiatr osiąga zaledwie 1 m/s. Woda jest czysta i całkowicie bezpieczna dla kąpiących się.

Sinice w Chłopach? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się nagłego zakwitu groźnych mikroorganizmów. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Chłopach nie odnotowano obecności sinic. Woda jest przejrzysta i bezpieczna. Choć w ostatnich dniach w niektórych rejonach polskiego wybrzeża, jak choćby w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim, pojawiły się zakazy kąpieli z powodu zakwitu cyjanobakterii, to turyści wypoczywający w Chłopach mogą bez obaw korzystać z uroków morza. Służby sanitarne na bieżąco monitorują stan wody, aby zapewnić plażowiczom pełne bezpieczeństwo.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień przynosi nam idealną kompozycję umiarkowanego ciepła i spokoju. Przy temperaturze powietrza na poziomie 23°C oraz wyjątkowo spokojnym morzu (wiatr 1 m/s), warunki do plażowania są wyśmienite. Choć prognozy na kolejne dni zapowiadają lekkie zachmurzenie i przejściowe opady, to dzisiejsze popołudnie warto w pełni wykorzystać nad wodą. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego bezpiecznego urlopu: zawsze przed wejściem do wody sprawdzajmy kolor flagi na stanowisku ratowniczym. Nawet przy pięknej pogodzie i spokojnym morzu, to ratownicy mają ostateczny głos w kwestii naszego bezpieczeństwa. Przestrzegajmy ich poleceń i korzystajmy wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk!

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