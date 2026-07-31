Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Dźwirzynie zapraszają

Plaża w Dźwirzynie jest dziś otwarta dla wszystkich, którzy pragną odpocząć nad Bałtykiem. Nad bezpieczeństwem czuwają ratownicy, a brak czerwonej flagi oznacza, że wejście do wody jest w pełni dozwolone. Choć wiatr wieje z prędkością 7 m/s, co może powodować powstawanie niewielkich fal, stan morza nie zagraża kąpiącym się. To doskonały moment na spacer brzegiem morza lub szybkie, orzeźwiające zanurzenie.

Oto szczegółowe warunki na monitorowanym kąpielisku w dniu dzisiejszym:

Kąpielisko Dźwirzyno – OTWARTE. Temperatura powietrza wynosi 21°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku sięga 19°C. Woda została oficjalnie oceniona jako przydatna do kąpieli na podstawie badania z dnia 22 lipca 2026 roku. Kolejna kontrola stanu sanitarnego zaplanowana jest na 3 sierpnia 2026 roku.

Sinice w Dźwirzynie? Sprawdzamy sytuację

Mamy bardzo dobre informacje dla wszystkich urlopowiczów – na plaży w Dźwirzynie nie odnotowano zakwitu sinic. Choć te uciążliwe mikroorganizmy często dają się we znaki turystom w okresie letnim, to obecnie otwarte wody Bałtyku w tym rejonie są od nich całkowicie wolne. Badania laboratoryjne próbek wody potwierdzają jej doskonałą jakość, dzięki czemu bez obaw o zdrowie można korzystać z uroków letniego wypoczynku.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Dźwirzynie przynosi rześką, typowo nadmorską aurę. Przy temperaturze powietrza 21°C i temperaturze wody 19°C warunki są idealne dla osób, które nie przepadają za upałami, ale chcą aktywnie spędzić czas na plaży. Pamiętajmy jednak, że sytuacja nad morzem bywa dynamiczna. Złotą zasadą każdego bezpiecznego plażowicza jest bezwzględne przestrzeganie komunikatów ratowników oraz regularne kontrolowanie koloru flagi na kąpielisku przed wejściem do wody.

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