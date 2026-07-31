Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Sarbinowie zapraszają

Po przejściu silnego wiatru, który jeszcze kilka dni temu uniemożliwiał bezpieczną kąpiel na ponad stu zachodniopomorskich plażach, dzisiejsze warunki w Sarbinowie są po prostu wymarzone. Wszystkie cztery monitorowane kąpieliska są otwarte i w pełni bezpieczne dla spragnionych ochłody turystów.

Oto szczegółowy raport z poszczególnych plaż:

Sarbinowo 2 : Temperatura powietrza wynosi przyjemne 23°C , natomiast woda w Bałtyku nagrzała się do 19°C . Wiatr jest niemal nieodczuwalny, a jego prędkość wynosi zaledwie 1 m/s . Ratownicy nie zgłaszają żadnych przeciwwskazań do kąpieli.

: Temperatura powietrza wynosi przyjemne , natomiast woda w Bałtyku nagrzała się do . Wiatr jest niemal nieodczuwalny, a jego prędkość wynosi zaledwie . Ratownicy nie zgłaszają żadnych przeciwwskazań do kąpieli. Sarbinowo 211 : Tutaj również panują identyczne, fantastyczne warunki – temperatura powietrza to 23°C , woda ma 19°C , a wiatr o sile 1 m/s gwarantuje spokojną taflę morza.

: Tutaj również panują identyczne, fantastyczne warunki – temperatura powietrza to , woda ma , a wiatr o sile gwarantuje spokojną taflę morza. Sarbinowo 212 : Idealne miejsce na rodzinny relaks. Termometry wskazują 23°C w cieniu, woda ma bezpieczne 19°C , a niemal bezwietrzna pogoda ( 1 m/s ) sprzyja beztroskiemu pływaniu.

: Idealne miejsce na rodzinny relaks. Termometry wskazują w cieniu, woda ma bezpieczne , a niemal bezwietrzna pogoda ( ) sprzyja beztroskiemu pływaniu. Sarbinowo 213B: To kąpielisko również zaprasza do wody o temperaturze 19°C. Przy temperaturze powietrza 23°C i wietrze o prędkości 1 m/s, warunki są stabilne i bardzo komfortowe.

Sinice w Sarbinowie? Sprawdzamy sytuację

Dla wielu wczasowiczów widmo zakwitu sinic to największy koszmar udanego urlopu. Mamy jednak doskonałe wieści – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Sarbinowie nie odnotowano obecności sinic. Państwowa Inspekcja Sanitarna oficjalnie potwierdza, że woda na wszystkich czterech plażach jest w pełni przydatna do kąpieli. Możecie bez obaw cieszyć się morskimi kąpielami!

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień (31 lipca) przynosi nam stabilną i słoneczną aurę. Przy temperaturze powietrza na poziomie 23°C i przyjemnej temperaturze wody wynoszącej 19°C, warunki do plażowania są optymalne. Delikatny wiatr o prędkości 1 m/s sprawia, że morze jest wyjątkowo spokojne.

Pamiętajcie jednak o złotej zasadzie każdego bezpiecznego plażowicza: przed wejściem do wody zawsze sprawdźcie kolor flagi na stanowisku ratowników. Choć dziś warunki są doskonałe, sytuacja nad Bałtykiem potrafi zmienić się dynamicznie. Słuchajcie poleceń ratowników i kąpcie się wyłącznie w strefach strzeżonych!

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