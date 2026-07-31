Sinice Sarbinowo. Czy w Sarbinowie można się kąpać 31.07? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-07-31 11:43

Po ostatnich dniach niespokojnej pogody i sztormowej aurze, która zmusiła ratowników do zamknięcia kąpielisk w całym województwie, na plaże w Sarbinowie wraca upragniony spokój. Dzisiejszy raport z 31 lipca przynosi doskonałe wiadomości dla wszystkich urlopowiczów – woda jest bezpieczna, a wiatr niemal całkowicie ucichł. To idealny moment na nadrobienie straconego czasu i bezpieczną kąpiel w Bałtyku.

Biała flaga na wieży ratowniczej nad brzegiem morza. O bezpiecznych kąpielach w Sarbinowie informuje SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Sarbinowo. Czy w Sarbinowie można się kąpać 31.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Sarbinowie zapraszają

Po przejściu silnego wiatru, który jeszcze kilka dni temu uniemożliwiał bezpieczną kąpiel na ponad stu zachodniopomorskich plażach, dzisiejsze warunki w Sarbinowie są po prostu wymarzone. Wszystkie cztery monitorowane kąpieliska są otwarte i w pełni bezpieczne dla spragnionych ochłody turystów.

Oto szczegółowy raport z poszczególnych plaż:

  • Sarbinowo 2: Temperatura powietrza wynosi przyjemne 23°C, natomiast woda w Bałtyku nagrzała się do 19°C. Wiatr jest niemal nieodczuwalny, a jego prędkość wynosi zaledwie 1 m/s. Ratownicy nie zgłaszają żadnych przeciwwskazań do kąpieli.
  • Sarbinowo 211: Tutaj również panują identyczne, fantastyczne warunki – temperatura powietrza to 23°C, woda ma 19°C, a wiatr o sile 1 m/s gwarantuje spokojną taflę morza.
  • Sarbinowo 212: Idealne miejsce na rodzinny relaks. Termometry wskazują 23°C w cieniu, woda ma bezpieczne 19°C, a niemal bezwietrzna pogoda (1 m/s) sprzyja beztroskiemu pływaniu.
  • Sarbinowo 213B: To kąpielisko również zaprasza do wody o temperaturze 19°C. Przy temperaturze powietrza 23°C i wietrze o prędkości 1 m/s, warunki są stabilne i bardzo komfortowe.

Sinice w Sarbinowie? Sprawdzamy sytuację

Dla wielu wczasowiczów widmo zakwitu sinic to największy koszmar udanego urlopu. Mamy jednak doskonałe wieści – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Sarbinowie nie odnotowano obecności sinic. Państwowa Inspekcja Sanitarna oficjalnie potwierdza, że woda na wszystkich czterech plażach jest w pełni przydatna do kąpieli. Możecie bez obaw cieszyć się morskimi kąpielami!

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień (31 lipca) przynosi nam stabilną i słoneczną aurę. Przy temperaturze powietrza na poziomie 23°C i przyjemnej temperaturze wody wynoszącej 19°C, warunki do plażowania są optymalne. Delikatny wiatr o prędkości 1 m/s sprawia, że morze jest wyjątkowo spokojne.

Pamiętajcie jednak o złotej zasadzie każdego bezpiecznego plażowicza: przed wejściem do wody zawsze sprawdźcie kolor flagi na stanowisku ratowników. Choć dziś warunki są doskonałe, sytuacja nad Bałtykiem potrafi zmienić się dynamicznie. Słuchajcie poleceń ratowników i kąpcie się wyłącznie w strefach strzeżonych!

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