Gdzie można się kąpać w Dziwnowie? Lista otwartych plaż

Dla tych, którzy koniecznie chcą wejść dziś do wody, bezpieczną przystanią są dwa kąpieliska w gminie Dziwnów. Warunki wiatrowe są tam znacznie łagodniejsze, co pozwala na bezpieczną rekreację:

Kąpielisko morskie Łukęcin „Spacerowa” – woda ma tu temperaturę 18°C, a powietrze osiąga przyjemne 21°C. Wiatr wiejący z prędkością 4 m/s nie stwarza zagrożenia, dzięki czemu kąpielisko pozostaje otwarte dla turystów.

– woda ma tu temperaturę 18°C, a powietrze osiąga przyjemne 21°C. Wiatr wiejący z prędkością 4 m/s nie stwarza zagrożenia, dzięki czemu kąpielisko pozostaje otwarte dla turystów. Kąpielisko morskie Dziwnówek – panują tu identyczne, stabilne warunki. Przy temperaturze powietrza 21°C i wody 18°C oraz umiarkowanym wietrze (4 m/s), plażowicze mogą bezpiecznie korzystać z uroków Bałtyku.

Tu obowiązuje zakaz kąpieli. Lista zamkniętych plaż w Dziwnowie

Z powodu silnego wiatru i wysokich fal ratownicy podjęli decyzję o wywieszeniu czerwonych flag na większości plaż w samym Dziwnowie. Kąpiel jest tam obecnie surowo zabroniona. Zakaz dotyczy następujących miejsc:

Kąpielisko morskie Dziwnów Słoneczne (temperatura wody: 21°C, powietrza: 21°C, wiatr: 8 m/s).

(temperatura wody: 21°C, powietrza: 21°C, wiatr: 8 m/s). Kąpielisko morskie Dziwnów (temperatura wody: 21°C, powietrza: 21°C, wiatr: 8 m/s).

(temperatura wody: 21°C, powietrza: 21°C, wiatr: 8 m/s). Kąpielisko morskie Dziwnów Przymorze (temperatura wody: 21°C, powietrza: 21°C, wiatr: 8 m/s).

(temperatura wody: 21°C, powietrza: 21°C, wiatr: 8 m/s). Kąpielisko morskie Dziwnów Spadochroniarzy Polskich (temperatura wody: 21°C, powietrza: 21°C, wiatr: 8 m/s).

Choć cieplejsza woda (21°C) kusi do kąpieli, wiatr o sile 8 m/s generuje wysokie fale i bardzo niebezpieczne prądy wsteczne, przy których utrzymanie się na powierzchni wody graniczy z cudem.

Sinice w Dziwnowie? Sprawdzamy sytuację

Na szczęście, mimo niesprzyjających fal i silnego wiatru na niektórych plażach, na żadnym z monitorowanych kąpielisk w gminie Dziwnów nie odnotowano zakwitu sinic. Ostatnia oficjalna ocena jakości wody z 27 lipca potwierdziła, że woda jest w pełni zdatna do kąpieli. Kolejne rutynowe badania laboratoryjne zaplanowano na 5 sierpnia, co pozwala turystom na bezpieczne korzystanie z otwartych plaż bez obaw o zdrowie.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Aktualnie temperatura powietrza w regionie wynosi 21°C, a woda w Bałtyku waha się od 18°C (w Łukęcinie i Dziwnówku) do nawet 21°C na plażach w samym Dziwnowie. Choć upalna aura i wysokie temperatury w kraju zachęcają do szukania ochłody w morskiej wodzie, złota zasada każdego plażowicza brzmi: czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Bałtyk bywa niezwykle zdradliwy – prądy wsteczne i wysokie fale potrafią w ułamku sekundy porwać nawet najbardziej doświadczonych pływaków, co pokazały niedawne groźne incydenty. Zawsze należy bezwzględnie stosować się do poleceń ratowników i dbać o bezpieczeństwo swoje oraz swoich najbliższych.

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