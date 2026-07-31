Sinice Pobierowo. Czy w Pobierowie można się kąpać 31.07? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-07-31 12:48

Dziś, 31 lipca, plażowicze w Pobierowie mają doskonałe powody do radości, zwłaszcza że na tutejszej plaży właśnie startuje pełen atrakcji Projekt Plaża TVN. Wszystkie tutejsze kąpieliska są w pełni otwarte i bezpieczne dla miłośników morskich kąpieli, co pozwala bez przeszkód korzystać z letniej aury. Warunki nad Bałtykiem sprzyjają dziś zarówno aktywnemu wypoczynkowi na piasku, jak i bezpiecznemu schładzaniu się w wodzie.

Biała flaga na wieży ratowniczej nad brzegiem Bałtyku w Pobierowie. O bezpieczeństwie w wodzie czytaj w SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Pobierowo. Czy w Pobierowie można się kąpać 31.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Pobierowie zapraszają

Ratownicy i służby sanitarne potwierdzają – na całej linii brzegowej Pobierowa panują dziś znakomite warunki do wypoczynku nad wodą. Wszystkie oficjalne kąpieliska są otwarte, a woda w Bałtyku spełnia najwyższe standardy czystości. To doskonały moment, by skorzystać z uroków wybrzeża, zwłaszcza przy nowo otwartym, nowoczesnym zejściu na plażę z tarasem widokowym i windą na przedłużeniu ulicy Mickiewicza.

Oto pełna lista bezpiecznych i przygotowanych dla turystów kąpielisk:

  • Kąpielisko Pobierowo Centrum – temperatura powietrza: 22°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 4 m/s. Woda jest w pełni przydatna do kąpieli.
  • Kąpielisko Pobierowo 2 – temperatura powietrza: 22°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 4 m/s. Woda jest w pełni przydatna do kąpieli.
  • Kąpielisko Pobierowo plaża wschodnia – temperatura powietrza: 22°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 4 m/s. Woda jest w pełni przydatna do kąpieli.
  • Kąpielisko Pobierowo plaża wschodnia 2 – temperatura powietrza: 22°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 4 m/s. Woda jest w pełni przydatna do kąpieli.
  • Kąpielisko Pobierowo plaża zachodnia – temperatura powietrza: 22°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 4 m/s. Woda jest w pełni przydatna do kąpieli.
  • Kąpielisko Pobierowo plaża zachodnia 2 – temperatura powietrza: 22°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 4 m/s. Woda jest w pełni przydatna do kąpieli.

Co ciekawe, na plaży przy wejściu od ulicy Jana z Kolna od samego rana tętni życie za sprawą wakacyjnego miasteczka, w którym można spróbować swoich sił m.in. na deskach SUP czy wodnych trampolinach. Wszystkie plaże w Pobierowie gwarantują dziś bezpieczną i udaną zabawę.

Sinice w Pobierowie? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich obawiających się sezonowych zakwitów mamy uspokajające informacje: na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Pobierowie nie odnotowano obecności sinic. Ostatnia oficjalna ocena czystości wody została przeprowadzona 23 lipca, a kolejne badanie zaplanowano na 3 sierpnia. Służby na bieżąco monitorują stan wybrzeża, co oznacza, że kąpiele w Pobierowie są obecnie całkowicie bezpieczne dla zdrowia.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Pobierowie przynosi umiarkowane, przyjemne ciepło z temperaturą powietrza na poziomie 22°C i wodą w Bałtyku rozgrzaną do 18°C. Łagodny wiatr wiejący z prędkością 4 m/s sprawia, że odczucie chłodu na otwartej przestrzeni jest minimalne, a na morzu nie tworzą się niebezpieczne fale. Choć dzisiejsze warunki są niezwykle gościnne, zawsze pamiętaj o złotej zasadzie plażowicza: przed wejściem do wody bezwzględnie upewnij się, jaka flaga powiewa na stanowisku ratowniczym. Biała flaga to zaproszenie do bezpiecznej kąpieli, natomiast czerwona oznacza całkowity i bezwzględny zakaz wchodzenia do morza. Słuchaj poleceń ratowników – to oni dbają o to, by Twój urlop był nie tylko udany, ale przede wszystkim bezpieczny!

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