Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Kołobrzegu zapraszają

Dla wczasowiczów spędzających ten weekend w stolicy polskiej muzyki elektronicznej szykują się doskonałe warunki. Wszystkie oficjalne plaże w mieście są w pełni otwarte, a na masztach nie powiewają czerwone flagi ostrzegawcze. To idealny moment na orzeźwienie, szczególnie dla tysięcy miłośników muzyki, którzy przybyli na startujący właśnie Sunrise Festival 2026 w dzielnicy Podczele. Lokalne służby i policja prowadzą w regionie wzmożone działania pod kryptonimem „Kołobrzeg”, dbając o bezpieczeństwo na drogach i w rejonach turystycznych.

Oto szczegółowe zestawienie dostępnych plaż wraz z aktualnymi warunkami panującymi 31 lipca 2026 roku:

Kąpielisko morskie Kołobrzeg Podczele – otwarte. Temperatura powietrza wynosi 22°C , temperatura wody to 19°C . Wiatr wieje z prędkością 7 m/s .

– otwarte. Temperatura powietrza wynosi , temperatura wody to . Wiatr wieje z prędkością . Kąpielisko morskie Kołobrzeg Wschód Bałtyk – otwarte. Temperatura powietrza wynosi 22°C , temperatura wody to 19°C . Wiatr wieje z prędkością 7 m/s .

– otwarte. Temperatura powietrza wynosi , temperatura wody to . Wiatr wieje z prędkością . Kąpielisko morskie Kołobrzeg Wschód Kamienny Szaniec – otwarte. Temperatura powietrza wynosi 22°C , temperatura wody to 19°C . Wiatr wieje z prędkością 7 m/s .

– otwarte. Temperatura powietrza wynosi , temperatura wody to . Wiatr wieje z prędkością . Kąpielisko morskie Kołobrzeg Wschód Marine Hotel – otwarte. Temperatura powietrza wynosi 22°C , temperatura wody to 19°C . Wiatr wieje z prędkością 7 m/s .

– otwarte. Temperatura powietrza wynosi , temperatura wody to . Wiatr wieje z prędkością . Kąpielisko morskie Kołobrzeg Wschód Molo – otwarte. Temperatura powietrza wynosi 22°C , temperatura wody to 19°C . Wiatr wieje z prędkością 7 m/s .

– otwarte. Temperatura powietrza wynosi , temperatura wody to . Wiatr wieje z prędkością . Kąpielisko morskie Kołobrzeg Wschód Pomnik Zaślubin – otwarte. Temperatura powietrza wynosi 22°C , temperatura wody to 19°C . Wiatr wieje z prędkością 7 m/s .

– otwarte. Temperatura powietrza wynosi , temperatura wody to . Wiatr wieje z prędkością . Kąpielisko morskie Kołobrzeg Wschód Słoneczko – otwarte. Temperatura powietrza wynosi 22°C , temperatura wody to 19°C . Wiatr wieje z prędkością 7 m/s .

– otwarte. Temperatura powietrza wynosi , temperatura wody to . Wiatr wieje z prędkością . Kąpielisko morskie Kołobrzeg Zachód Plaża TRM – otwarte. Temperatura powietrza wynosi 22°C , temperatura wody to 19°C . Wiatr wieje z prędkością 7 m/s .

– otwarte. Temperatura powietrza wynosi , temperatura wody to . Wiatr wieje z prędkością . Kąpielisko morskie Kołobrzeg Zachód Plaża Wojskowa – otwarte. Temperatura powietrza wynosi 22°C , temperatura wody to 19°C . Wiatr wieje z prędkością 7 m/s .

– otwarte. Temperatura powietrza wynosi , temperatura wody to . Wiatr wieje z prędkością . Kąpielisko morskie Kołobrzeg Zachód Radzikowo – otwarte. Temperatura powietrza wynosi 22°C, temperatura wody to 19°C. Wiatr wieje z prędkością 7 m/s.

Ostatnia ocena czystości wody została przeprowadzona 27 lipca 2026 roku i potwierdziła, że woda na każdym z wymienionych kąpielisk jest w pełni przydatna do kąpieli. Kolejne badania laboratoryjne zaplanowano na 4 sierpnia 2026 roku, co gwarantuje stały monitoring sanitarny przez cały szczyt sezonu.

Sinice w Kołobrzegu? Sprawdzamy sytuację

Dla wielu wczasowiczów powracającym tematem podczas letniego wypoczynku nad Bałtykiem jest ryzyko zakwitu sinic. Na plażowiczów w Kołobrzegu czekają jednak doskonałe wiadomości – na żadnym z lokalnych kąpielisk nie odnotowano obecności toksycznych sinic. Stan wody jest na bieżąco monitorowany przez ratowników oraz inspektorat sanitarny, a obecne warunki wiatrowe (wiatr o sile 7 m/s) sprzyjają mieszaniu się warstw wody, co utrudnia powstawanie niebezpiecznych kożuchów bakterii. Można bez obaw korzystać z kąpieli na całym obszarze kołobrzeskiego wybrzeża.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Kołobrzegu wyjątkowo sprzyja wypoczynkowi na świeżym powietrzu. Temperatura powietrza osiąga przyjemne 22°C, podczas gdy woda w Bałtyku ma bardzo zachęcające 19°C. Umiarkowany wiatr wiejący z prędkością 7 m/s (około 25 km/h) tworzy delikatne fale, co uprzyjemnia pobyt nad brzegiem morza, choć wymaga też większej uwagi. Prognozy na cały weekend zapowiadają utrzymanie się podobnych temperatur bez większego ryzyka opadów deszczu.

Niezależnie od panujących warunków, kluczowa jest dbałość o własne bezpieczeństwo. Złotą zasadą każdego plażowicza jest sprawdzanie koloru flagi na kąpielisku przed wejściem do wody oraz bezwzględne stosowanie się do poleceń ratowników. Biała flaga to zielone światło do bezpiecznej zabawy w wodzie pod okiem profesjonalistów, natomiast flaga czerwona oznacza całkowity zakaz kąpieli.

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