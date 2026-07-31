Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rewalu zapraszają

Po niedawnych zawirowaniach pogodowych i silnym wietrze, który uniemożliwiał bezpieczną rekreację nad wodą pod koniec lipca, nadszedł upragniony spokój. Na wszystkich czterech monitorowanych plażach w Rewalu warunki są znakomite, a ratownicy nie zgłaszają żadnych przeszkód do wejścia do wody. Stan ten potwierdzają oficjalne odczyty z 31 lipca 2026 roku. Woda we wszystkich miejscach jest czysta, a wiatr o sile zaledwie 4 m/s nie zagraża kąpiącym się i sprzyja przyjemnemu orzeźwieniu.

Oto szczegółowy przegląd kąpielisk, na których można dziś bezpiecznie zażywać morskich kąpieli:

Kąpielisko Rewal 2 – woda jest w pełni przydatna do kąpieli (ostatnia ocena czystości wody miała miejsce 27 lipca, a kolejny pomiar zaplanowano na 3 sierpnia). Temperatura powietrza wynosi przyjemne 22°C , natomiast woda w Bałtyku ma 18°C . Brak czerwonej flagi oznacza, że kąpielisko jest w pełni otwarte i gotowe na przyjęcie wczasowiczów.

– woda jest w pełni (ostatnia ocena czystości wody miała miejsce 27 lipca, a kolejny pomiar zaplanowano na 3 sierpnia). Temperatura powietrza wynosi przyjemne , natomiast woda w Bałtyku ma . Brak czerwonej flagi oznacza, że kąpielisko jest w pełni otwarte i gotowe na przyjęcie wczasowiczów. Kąpielisko Rewal Centrum – doskonałe warunki dla osób wypoczywających w samym sercu miejscowości. Parametry są identyczne: temperatura powietrza to 22°C , wody 18°C , a wiatr osiąga prędkość 4 m/s . Woda spełnia wszelkie normy sanitarne, a brak czerwonej flagi pozwala na swobodne pływanie.

– doskonałe warunki dla osób wypoczywających w samym sercu miejscowości. Parametry są identyczne: temperatura powietrza to , wody , a wiatr osiąga prędkość . Woda spełnia wszelkie normy sanitarne, a brak czerwonej flagi pozwala na swobodne pływanie. Kąpielisko Rewal plaża wschodnia – wschodnia część rewalskiego brzegu również czeka na plażowiczów. Woda o temperaturze 18°C jest czysta i bezpieczna, a umiarkowany wiatr o sile 4 m/s sprawia, że na plaży panuje idealna atmosfera do relaksu.

– wschodnia część rewalskiego brzegu również czeka na plażowiczów. Woda o temperaturze jest czysta i bezpieczna, a umiarkowany wiatr o sile sprawia, że na plaży panuje idealna atmosfera do relaksu. Kąpielisko Rewal plaża zachodnia – zachodnie kąpielisko zachęca do odpoczynku przy temperaturze powietrza wynoszącej 22°C i temperaturze wody równej 18°C. Brak czerwonej flagi oraz aktualne, pozytywne badania sanepidu potwierdzają, że można tu dziś bezpiecznie pływać.

Sinice w Rewalu? Sprawdzamy sytuację

Dla wielu turystów planujących urlop nad Bałtykiem zakwit sinic to jeden z największych wakacyjnych koszmarów. Mamy jednak doskonałe wiadomości dla wszystkich odpoczywających w Rewalu. Aktualne badania laboratoryjne wody oraz codzienne obserwacje ratowników potwierdzają, że na żadnym z lokalnych kąpielisk nie odnotowano obecności toksycznych zakwitów sinic. Sytuacja ta wpisuje się w szerszy, pomyślny obraz całego wybrzeża, na którym plaże otwartego morza pozostają obecnie wolne od tego problemu. Woda w Rewalu jest w pełni bezpieczna i przydatna do kąpieli, co oznacza, że można bez obaw korzystać z letnich uroków Bałtyku.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując dzisiejsze warunki: temperatura powietrza na poziomie 22°C w połączeniu z lekkim wiatrem o prędkości 4 m/s tworzy doskonałe tło do plażowania. Choć temperatura wody wynosi 18°C, co jest typową wartością dla polskiego morza w tym okresie, kąpiel z pewnością przyniesie upragnione orzeźwienie. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego bezpiecznego turysty: warunki na morzu mogą się dynamicznie zmieniać. Przed każdym wejściem do wody należy bezwzględnie sprawdzić barwę flagi na stanowisku ratowniczym oraz stosować się do poleceń i wskazówek ratowników dbających o nasze bezpieczeństwo.

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