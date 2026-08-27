Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Trzęsaczu zapraszają

Warunki sprzyjają rekreacji, a morze po ostatnich niespokojnych dniach uspokoiło się na tyle, że ratownicy nie musieli wywieszać czerwonych flag. Zarówno główna plaża, jak i jej wschodnia część są w pełni dostępne dla spragnionych kąpieli wczasowiczów. Ostatnia oficjalna ocena czystości wody z 21 sierpnia potwierdziła, że jest ona w pełni bezpieczna. Oto szczegółowe warunki na poszczególnych plażach:

Kąpielisko Trzęsacz – plaża jest otwarta (brak czerwonej flagi). Temperatura powietrza wynosi przyjemne 21°C , a woda w Bałtyku ma 19°C . Słaby wiatr wiejący z prędkością 4 m/s sprawia, że na morzu nie ma wysokich fal. Ostatnie badanie wody przeprowadzone 21 sierpnia potwierdziło jej przydatność do kąpieli.

– plaża jest otwarta (brak czerwonej flagi). Temperatura powietrza wynosi przyjemne , a woda w Bałtyku ma . Słaby wiatr wiejący z prędkością sprawia, że na morzu nie ma wysokich fal. Ostatnie badanie wody przeprowadzone 21 sierpnia potwierdziło jej przydatność do kąpieli. Kąpielisko Trzęsacz plaża wschodnia – tu również panują bardzo dobre warunki do wypoczynku. Temperatura powietrza sięga 21°C, przy temperaturze wody na poziomie 19°C. Łagodny wiatr o sile 4 m/s gwarantuje spokojne morze, a brak czerwonej flagi oznacza wolną drogę do wody, która została uznana za czystą podczas badania z 21 sierpnia.

Sinice w Trzęsaczu? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się uciążliwego zakwitu cyjanobakterii. Na monitorowanych kąpieliskach w Trzęsaczu nie odnotowano obecności sinic, co potwierdzają również ogólne raporty sanitarne dla tej części wybrzeża, wskazujące na czystość wód otwartego Bałtyku. Woda jest przejrzysta, a jej parametry w pełni odpowiadają rygorystycznym normom bezpieczeństwa. Można bez obaw korzystać z morskich kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Trzęsaczu oferuje umiarkowaną letnią aurę ze stabilną temperaturą powietrza rzędu 21°C i odczuwalnie ciepłą wodą mającą 19°C. Choć wiatr o prędkości 4 m/s jest słaby, a warunki są bardzo bezpieczne, pamiętaj o złotej zasadzie każdego plażowicza: zawsze przed wejściem do wody spójrz na maszt ratowniczy i sprawdź aktualny kolor flagi. Warunki nad Bałtykiem potrafią zmienić się dynamicznie, dlatego bezwzględnie stosuj się do komunikatów i poleceń dyżurujących ratowników.

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