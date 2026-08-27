Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Dąbkach zapraszają

Potężne uderzenie sztormu sprzed kilku dni mocno dało się we znaki turystom wypoczywającym nad Bałtykiem, skutkując masowym wywieszaniem czerwonych flag. Dziś jednak sytuacja uległa znaczącej poprawie, a najnowsze analizy potwierdzają, że woda w Dąbkach jest czysta i w pełni przydatna do kąpieli. Bałtyk jednak wciąż przypomina o swojej potędze i nie wszędzie warunki są tak samo łaskawe. Oto szczegółowe zestawienie sytuacji na poszczególnych plażach:

Dąbki Wschód – kąpielisko I: Kąpielisko jest otwarte. Temperatura powietrza oraz wody wynosi 17°C, a wiatr wieje z bezpieczną prędkością 3 m/s. Warunki są w pełni stabilne.

Kąpielisko jest otwarte. Temperatura powietrza oraz wody wynosi 17°C, a wiatr wieje z bezpieczną prędkością 3 m/s. Warunki są w pełni stabilne. Dąbki Wschód – kąpielisko II: Kąpielisko jest otwarte. Podobnie jak na sąsiedniej strefie, woda i powietrze mają rześkie 17°C przy spokojnym wietrze o sile 3 m/s.

Kąpielisko jest otwarte. Podobnie jak na sąsiedniej strefie, woda i powietrze mają rześkie 17°C przy spokojnym wietrze o sile 3 m/s. Dąbki Zachód – kąpielisko I: Kąpielisko jest otwarte. Parametry są identyczne – 17°C w powietrzu oraz w wodzie, wiatr 3 m/s sprzyja spacerom i bezpiecznemu schłodzeniu się w falach.

Kąpielisko jest otwarte. Parametry są identyczne – 17°C w powietrzu oraz w wodzie, wiatr 3 m/s sprzyja spacerom i bezpiecznemu schłodzeniu się w falach. Dąbki Zachód – kąpielisko II: Kąpielisko pozostaje otwarte, ale wymaga nadzwyczajnej ostrożności! Choć woda spełnia wszelkie normy sanitarne, stacja pomiarowa odnotowała tu wiatr o sile aż 17 m/s (ok. 61 km/h). Tak mocne podmuchy, będące dziedzictwem niedawnego frontu burzowego, mogą generować wysokie i bardzo zdradliwe fale.

Sinice w Dąbkach? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się charakterystycznego, zielonego kożucha na powierzchni wody. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Dąbkach nie odnotowano zakwitu sinic. Oficjalne oceny czystości wody potwierdzają jej doskonałą jakość pod względem mikrobiologicznym. To niezwykle pomyślny scenariusz, biorąc pod uwagę, że letnie upały często sprzyjają rozwojowi tych groźnych mikroorganizmów. Dynamiczna wymiana mas wody i silne falowanie wywołane niedawnym sztormem skutecznie oczyściły i natleniły przybrzeżną strefę Bałtyku, chroniąc lokalne plaże przed tym problemem.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza pogoda w Dąbkach charakteryzuje się wyrównaną temperaturą powietrza i wody na poziomie 17°C. Choć wiatr na większości plaż uspokoił się do 3 m/s, to zachodnia część kurortu wciąż zmaga się z silnymi porywami dochodzącymi do 17 m/s. Dlatego najważniejszą zasadą bezpiecznego wypoczynku jest baczne obserwowanie masztów ratowniczych. Kolor flagi natychmiast informuje o warunkach: biała flaga pozwala na kąpiel, natomiast czerwona oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Przy tak zróżnicowanej sile wiatru na poszczególnych stanowiskach, bezwzględnie stosujmy się do poleceń ratowników i dbajmy o bezpieczeństwo swoje oraz swoich bliskich.

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