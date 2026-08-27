Sinice Sarbinowo. Czy w Sarbinowie można się kąpać 27.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-27 11:40

Koniec sierpnia przynosi nam stabilną i spokojną aurę, kształtowaną przez rozległy wyż znad Skandynawii, co stwarza doskonałe warunki do pożegnania tegorocznych wakacji na plaży. Dokładnie 27 sierpnia wszystkie monitorowane kąpieliska w Sarbinowie są w pełni otwarte dla wczasowiczów, oferując bezpieczne warunki do morskich kąpieli. Przy znikomym wietrze i braku zagrożeń sanitarnych, to idealny moment na relaks nad brzegiem Bałtyku.

raport kąpieliskowy - Bałtyk
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Sarbinowo. Czy w Sarbinowie można się kąpać 27.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Sarbinowie zapraszają

Planujący dzisiejszy odpoczynek nad morzem w Sarbinowie mają powody do zadowolenia. Na wszystkich czterech oficjalnych, strzeżonych kąpieliskach w tej malowniczej miejscowości panują świetne warunki do bezpiecznej zabawy w wodzie. Brak wywieszonych czerwonych flag oznacza, że ratownicy dają zielone światło na wejście do Bałtyku. Co ciekawe, pod koniec sierpnia woda w morzu okazuje się cieplejsza niż powietrze na brzegu, co zachęca do pływania. Ostatnie oficjalne badania czystości wody z 21 sierpnia potwierdziły jej doskonałą jakość, a dzisiejszy raport z 27 sierpnia wskazuje na bardzo spokojne morze.

Oto szczegółowy wykaz i aktualne warunki na kąpieliskach w Sarbinowie:

  • Sarbinowo 2: Temperatura powietrza wynosi 17°C, natomiast temperatura wody osiąga aż 19°C. Wiatr jest praktycznie niewyczuwalny i wieje z prędkością zaledwie 1 m/s. Brak flagi ostrzegawczej oznacza, że kąpielisko jest w pełni otwarte i bezpieczne.
  • Sarbinowo 211: Tu również zanotowano 17°C w cieniu przy temperaturze wody na poziomie 19°C. Minimalny wiatr 1 m/s sprawia, że tafla wody jest niemal gładka. Brak flagi zaprasza do kąpieli.
  • Sarbinowo 212: Identyczne warunki panują na tym odcinku plaży – temperatura powietrza to rześkie 17°C, a woda zachęca temperaturą 19°C. Przy wietrze 1 m/s na kąpiących się nie czekają żadne niebezpieczne fale.
  • Sarbinowo 213B: Ostatni z monitorowanych punktów oferuje takie same, stabilne parametry: 17°C powietrza, 19°C w wodzie oraz delikatny wietrzyk o prędkości 1 m/s. Kąpielisko jest otwarte, a woda w pełni zdatna do kąpieli.

Sinice w Sarbinowie? Sprawdzamy sytuację

Wielu turystów pod koniec sezonu obawia się uciążliwych zakwitów cyjanobakterii. Mamy jednak doskonałe wiadomości dla wszystkich odpoczywających w tym regionie. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Sarbinowie nie odnotowano obecności sinic. Potwierdzają to zarówno dzisiejsze, czyste plaże, jak i oficjalne raporty sanitarne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, według których całe otwarte wybrzeże Bałtyku jest obecnie całkowicie wolne od tych organizmów. Woda jest czysta, przejrzysta i w pełni przydatna do bezpiecznej kąpieli, co pozwala na beztroski wypoczynek bez obaw o podrażnienia skóry czy inne dolegliwości zdrowotne.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza pogoda w Sarbinowie charakteryzuje się rześkim, ale słonecznym i bezchmurnym niebem, typowym dla schyłku lata kształtowanego przez skandynawski wyż. Temperatura powietrza na poziomie 17°C może skłaniać do zarzucenia na ramiona lekkiego okrycia na brzegu, jednak woda o temperaturze 19°C i minimalny wiatr 1 m/s tworzą doskonałe warunki do morskich aktywności. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego turysty: warunki nad Bałtykiem potrafią ulec gwałtownej zmianie w ciągu zaledwie kilku godzin. Zawsze przed wejściem do wody spójrz na maszt ratowniczy i upewnij się, jaka flaga na nim powiewa, a także bezwzględnie stosuj się do wszelkich poleceń i wskazówek pracujących na plaży ratowników.

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