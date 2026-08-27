Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Mielnie zapraszają

Po bardzo dynamicznej pogodzie w ostatnich dniach, kiedy to na mieleńskich plażach powiewały czerwone flagi z powodu wysokiej fali, warunki uległy diametralnej poprawie. Wiatr niemal zupełnie ucichł, co sprawia, że morze jest spokojne i bezpieczne. Co ciekawe, woda w Bałtyku ma dziś 19°C, czyli jest cieplejsza niż powietrze, które osiąga 17°C. Wszystkie monitorowane kąpieliska w Mielnie są dzisiaj całkowicie otwarte (brak czerwonych flag). Ostatnia oficjalna ocena jakości wody z 21 sierpnia potwierdziła jej pełną przydatność do kąpieli.

Oto szczegółowy raport z poszczególnych kąpielisk na dzień 27 sierpnia 2026 roku:

Mielno 216: woda przydatna do kąpieli, temperatura wody: 19°C , temperatura powietrza: 17°C , wiatr: 1 m/s , kąpielisko OTWARTE .

woda przydatna do kąpieli, temperatura wody: , temperatura powietrza: , wiatr: , kąpielisko . Mielno 218: woda przydatna do kąpieli, temperatura wody: 19°C , temperatura powietrza: 17°C , wiatr: 1 m/s , kąpielisko OTWARTE .

woda przydatna do kąpieli, temperatura wody: , temperatura powietrza: , wiatr: , kąpielisko . Mielno 219: woda przydatna do kąpieli, temperatura wody: 19°C , temperatura powietrza: 17°C , wiatr: 1 m/s , kąpielisko OTWARTE .

woda przydatna do kąpieli, temperatura wody: , temperatura powietrza: , wiatr: , kąpielisko . Mielno Floryda: woda przydatna do kąpieli, temperatura wody: 19°C , temperatura powietrza: 17°C , wiatr: 1 m/s , kąpielisko OTWARTE .

woda przydatna do kąpieli, temperatura wody: , temperatura powietrza: , wiatr: , kąpielisko . Mielno Krokus: woda przydatna do kąpieli, temperatura wody: 19°C , temperatura powietrza: 17°C , wiatr: 1 m/s , kąpielisko OTWARTE .

woda przydatna do kąpieli, temperatura wody: , temperatura powietrza: , wiatr: , kąpielisko . Mielno Morska: woda przydatna do kąpieli, temperatura wody: 19°C , temperatura powietrza: 17°C , wiatr: 1 m/s , kąpielisko OTWARTE .

woda przydatna do kąpieli, temperatura wody: , temperatura powietrza: , wiatr: , kąpielisko . Mielno Pionierów: woda przydatna do kąpieli, temperatura wody: 19°C, temperatura powietrza: 17°C, wiatr: 1 m/s, kąpielisko OTWARTE.

Sinice w Mielnie? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe informacje dla wszystkich, którzy obawiają się nagłego zamknięcia plaż z powodów sanitarnych. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Mielnie nie odnotowano obecności sinic. Woda jest czysta i w pełni zdatna do bezpiecznej kąpieli, co potwierdzają regularne analizy i dzisiejsze patrole ratowników.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura to idealny przykład łagodnego, u schyłku lata, nadmorskiego klimatu. Choć temperatura powietrza wynosi 17°C, to przy niemal bezwietrznej pogodzie (wiatr zaledwie 1 m/s) odczucie chłodu jest minimalne, a woda o temperaturze 19°C wręcz zachęca do wejścia. Warto pamiętać, że to już ostatnie dni sezonu wakacyjnego. Już w piątek, 28 sierpnia, startuje Mieleńskie Święto Wody pod hasłem promującym picie kranówki, a w sobotę, 29 sierpnia, na plaży głównej odbędzie się widowiskowy skok ratowników, czyli tradycyjny „Biały Delfin” na pożegnanie bezpiecznego sezonu. Pamiętajcie jednak o złotej zasadzie każdego bezpiecznego urlopu: zawsze przed wejściem do wody spójrzcie na maszt ratowniczy i upewnijcie się, jaka flaga na nim powiewa. Słuchajcie poleceń ratowników – to oni dbają o to, by Wasz wypoczynek zakończył się wyłącznie pięknymi wspomnieniami.

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