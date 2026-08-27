Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Łazach zapraszają

Koniec sezonu letniego na Wybrzeżu Środkowym mija pod znakiem wspaniałej, stabilnej aury, a zachodniopomorskie plaże cieszą się znakomitą dostępnością. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Łazach nie wywieszono czerwonej flagi, co oznacza, że wejście do wody jest całkowicie bezpieczne i dozwolone. Bardzo słaby wiatr wiejący z prędkością zaledwie 1 m/s sprawia, że na morzu nie występują wysokie fale ani niebezpieczne prądy wsteczne.

Oto szczegółowy przegląd warunków na poszczególnych plażach w Łazach:

Łazy 223B (kąpielisko zlokalizowane na wschód od wejścia głównego na plażę od ulicy Leśnej): woda jest w pełni zdatna do kąpieli. Temperatura powietrza wynosi przyjemne 20°C , a woda w Bałtyku ma 18°C . Prędkość wiatru to tylko 1 m/s .

(kąpielisko zlokalizowane na wschód od wejścia głównego na plażę od ulicy Leśnej): woda jest w pełni zdatna do kąpieli. Temperatura powietrza wynosi przyjemne , a woda w Bałtyku ma . Prędkość wiatru to tylko . Łazy 224 (plaża na wysokości OW Jaroszowiec): kąpielisko jest otwarte, woda czysta i bezpieczna. Odnotowano tu temperaturę powietrza rzędu 20°C oraz temperaturę wody wynoszącą 18°C przy minimalnym wietrze 1 m/s .

(plaża na wysokości OW Jaroszowiec): kąpielisko jest otwarte, woda czysta i bezpieczna. Odnotowano tu temperaturę powietrza rzędu oraz temperaturę wody wynoszącą przy minimalnym wietrze . Łazy 225B: również to kąpielisko zaprasza do bezpiecznej rekreacji. Parametry są identyczne jak na pozostałych odcinkach – temperatura powietrza to 20°C, wody 18°C, a wiatr wieje z prędkością 1 m/s.

Sinice w Łazach? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe informacje dla wszystkich obawiających się uciążliwego problemu, jaki potrafią sprawić toksyczne zakwity w okresie letnim. Oficjalne raporty sanitarne oraz najnowsze badania wody potwierdzają, że na kąpieliskach w Łazach nie odnotowano obecności sinic. Woda jest czysta, przejrzysta i w pełni bezpieczna dla zdrowia kąpiących się. Sytuacja na otwartym Bałtyku w tej części Wybrzeża jest stabilna, a turyści mogą bez przeszkód korzystać z uroków morskich kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Łazach to prawdziwy klasyk łagodnego, bałtyckiego końca lata – umiarkowane 20°C w cieniu przy niemal bezwietrznej aurze tworzy idealny klimat do plażowania. Warto jednak pamiętać, że bezpieczeństwo nad wodą zależy przede wszystkim od odpowiedzialności samych plażowiczów. Złota zasada każdego miłośnika morskich kąpieli to wybieranie wyłącznie obszarów strzeżonych przez ratowników WOPR oraz bezwzględne stosowanie się do koloru wywieszonej flagi. Nawet przy tak spokojnym morzu jak dziś, przed wejściem do wody należy zawsze upewnić się, czy ratownicy nie ogłosili nowych komunikatów ostrzegawczych.

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