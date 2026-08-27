Sinice Darłowo. Czy w Darłowie można się kąpać 27.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-27 11:36

Koniec sierpnia przynosi znakomite wieści dla wszystkich wypoczywających w Darłowie – w czwartek, 27 sierpnia, wszystkie tutejsze plaże są otwarte i w pełni bezpieczne dla amatorów morskich kąpieli. Po niedawnym, przejściowym zakazie wchodzenia do wody na kąpielisku nr 1 w Darłówku Wschodnim, spowodowanym przekroczeniem norm bakterii Escherichia coli, najnowsze badania potwierdziły doskonałą jakość wody w całym kurorcie. Przy bardzo spokojnym wietrze i stabilnej, słonecznej pogodzie, to idealny moment na nadmorski relaks.

Biała flaga na wieży ratowniczej w Darłowie. O bezpiecznych kąpielach w morzu przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Darłowo. Czy w Darłowie można się kąpać 27.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Darłowie zapraszają

Miłośnicy morskich kąpieli mają dziś ogromne powody do radości. Na wszystkich ośmiu funkcjonujących w tym sezonie kąpieliskach w Darłowie powiewają białe flagi, co oznacza, że wchodzenie do wody jest w pełni dozwolone. Warto przypomnieć, że na Plaży Zachodniej od początku lata nie działa kąpielisko nr 1 ze względu na trwający remont zachodniego mola i wymogi bezpieczeństwa, jednak pozostałe strefy pracują na pełnych obrotach. Co najważniejsze, uciążliwy problem z bakterią Escherichia coli, który niedawno wyłączył z użytku kąpielisko nr 1 w Darłówku Wschodnim, został całkowicie opanowany, a najnowsze badania z 25 sierpnia dały zielone światło do bezpiecznej kąpieli.

Warunki na poszczególnych plażach prezentują się następująco:

  • Darłówko Wschodnie – kąpielisko nr 1: woda przydatna do kąpieli (ocena z 25/08/2026), temperatura powietrza 18°C, temperatura wody 17°C, wiatr 1 m/s.
  • Kąpielisko Darłówko Wschodnie – kąpielisko nr 2: woda przydatna do kąpieli (ocena z 24/08/2026), temperatura powietrza 18°C, temperatura wody 17°C, wiatr 1 m/s.
  • Darłówko Wschodnie - kąpielisko nr 3: woda przydatna do kąpieli (ocena z 24/08/2026), temperatura powietrza 18°C, temperatura wody 17°C, wiatr 1 m/s.
  • Darłówko Wschodnie - kąpielisko nr 4: woda przydatna do kąpieli (ocena z 24/08/2026), temperatura powietrza 18°C, temperatura wody 17°C, wiatr 1 m/s.
  • Darłówko Zachodnie - kąpielisko numer 2: woda przydatna do kąpieli (ocena z 24/08/2026), temperatura powietrza 18°C, temperatura wody 17°C, wiatr 1 m/s.
  • Darłówko Zachodnie - kąpielisko numer 3: woda przydatna do kąpieli (ocena z 24/08/2026), temperatura powietrza 18°C, temperatura wody 17°C, wiatr 1 m/s.
  • Darłówko Zachodnie - kąpielisko numer 4: woda przydatna do kąpieli (ocena z 24/08/2026), temperatura powietrza 18°C, temperatura wody 17°C, wiatr 1 m/s.
  • Darłówko Zachodnie - kąpielisko numer 5: woda przydatna do kąpieli (ocena z 24/08/2026), temperatura powietrza 18°C, temperatura wody 17°C, wiatr 1 m/s.

Dzięki znikomemu wiatrowi o sile zaledwie 1 m/s, morze jest dziś wyjątkowo spokojne, co stwarza wręcz idealne warunki do pływania i rekreacji.

Sinice w Darłowie? Sprawdzamy sytuację

Na wszystkich planujących odpoczynek czekają świetne informacje – osoby obawiające się nagłego zamknięcia plaż z powodu zakwitu sinic mogą odetchnąć z ulgą. Na żadnym z darłowskich kąpielisk nie odnotowano obecności tych niebezpiecznych mikroorganizmów, a woda pozostaje czysta i przejrzysta. Sytuacja na otwartym Bałtyku pod tym względem jest obecnie bardzo stabilna, w przeciwieństwie do niektórych zamkniętych akwenów czy Zalewu Szczecińskiego, gdzie lokalnie obowiązują zakazy. W Darłowie można bez jakichkolwiek obaw cieszyć się morską kąpielą.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura wyjątkowo sprzyja wypoczynkowi – temperatura powietrza odnotowana na stanowiskach ratowniczych wynosi 18°C, choć w ciągu dnia prognozy zapowiadają wzrost nawet do 21–23°C. Woda w Bałtyku ma obecnie orzeźwiające 17°C. Przy niemal bezwietrznej pogodzie (wiatr zaledwie 1 m/s) morze przypomina spokojną, gładką taflę. Choć dzisiejsze warunki są niezwykle zachęcające, zawsze należy pamiętać o złotej zasadzie każdego plażowicza: należy kąpać się wyłącznie w miejscach strzeżonych i bezwzględnie respektować polecenia ratowników oraz kolor wywieszonej flagi. Tragiczne zdarzenia z połowy sierpnia, do których doszło w Darłówku, dobitnie przypominają, jak niebezpieczne potrafią być prądy wsteczne i ignorowanie ostrzeżeń. Bezpieczeństwo nad wodą jest zawsze najwyższym priorytetem!

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