Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Międzyzdrojach zapraszają

Po fali upałów z połowy miesiąca, synoptycy zapowiadali stabilizację i łagodniejsze temperatury na koniec wakacji. Dzisiejsze pomiary idealnie to potwierdzają. Na żadnym z wyznaczonych kąpielisk nie wywieszono czerwonej flagi, co oznacza, że woda jest w pełni dostępna dla miłośników morskich kąpieli. Brak silnego wiatru gwarantuje bezpieczne i spokojne warunki.

Oto szczegółowy raport z poszczególnych plaż:

Kąpielisko morskie Międzyzdroje Wschód (obszar o długości 920 m na wschód od molo) – zarówno temperatura powietrza, jak i wody wynosi dziś 19°C. Minimalny wiatr o prędkości zaledwie 1 m/s sprawia, że morze jest wyjątkowo spokojne. Oficjalne badania z 24 sierpnia potwierdziły, że woda jest przydatna do kąpieli. Następne badanie jakości wody zaplanowano na 2 września.

(obszar o długości 920 m na wschód od molo) – zarówno temperatura powietrza, jak i wody wynosi dziś 19°C. Minimalny wiatr o prędkości zaledwie 1 m/s sprawia, że morze jest wyjątkowo spokojne. Oficjalne badania z 24 sierpnia potwierdziły, że woda jest przydatna do kąpieli. Następne badanie jakości wody zaplanowano na 2 września. Kąpielisko morskie Międzyzdroje Zachód (obszar o długości 1086 m na zachód od molo) – panują tu identyczne, znakomite warunki do rekreacji. Temperatura powietrza i wody wynosi stabilne 19°C przy symbolicznym wietrze 1 m/s. Czystość wody została potwierdzona badaniem z 24 sierpnia (kolejne odbędzie się 2 września).

Sinice w Międzyzdrojach? Sprawdzamy sytuację

Dla wielu osób planujących końcówkę urlopu nad Bałtykiem, kluczową kwestią pozostaje obecność uciążliwych glonów. Mamy jednak doskonałe wiadomości. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Międzyzdrojach nie odnotowano zakwitu sinic. Zarówno strefa wschodnia, jak i zachodnia są wolne od tego zjawiska, a woda zachowuje najwyższe parametry czystości, co pozwala na bezpieczną, niczym niezakłóconą rekreację.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, czwartek 27 sierpnia w Międzyzdrojach przynosi nam bardzo stabilną, choć umiarkowanie ciepłą aurę. Temperatura powietrza i wody na poziomie 19°C w połączeniu z niemal bezwietrznym dniem (1 m/s) stwarza świetną okazję do bezpiecznego relaksu. Pamiętajcie jednak, że pogoda nad morzem bywa kapryśna. Waszym najważniejszym nawykiem powinno być zawsze sprawdzenie koloru flagi na stanowisku ratowniczym przed wejściem do wody oraz bezwzględne stosowanie się do zaleceń ratowników WOPR.

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