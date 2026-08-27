Sinice Międzyzdroje. Czy w Międzyzdrojach można się kąpać 27.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-27 11:41

Końcówka sierpnia przynosi nam spokojną, choć nieco chłodniejszą aurę w Międzyzdrojach, idealną dla tych, którzy chcą pożegnać letni sezon bez upałów. Według najnowszego raportu z 27 sierpnia, oba oficjalne kąpieliska w mieście są w pełni otwarte i gotowe na przyjęcie plażowiczów. Po ostatnich dniach pełnych muzycznych emocji związanych z zakończeniem AI Beach Festival, nad morzem zapanował dziś wyjątkowy spokój.

raport kąpieliskowy - Bałtyk
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Międzyzdroje. Czy w Międzyzdrojach można się kąpać 27.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Międzyzdrojach zapraszają

Po fali upałów z połowy miesiąca, synoptycy zapowiadali stabilizację i łagodniejsze temperatury na koniec wakacji. Dzisiejsze pomiary idealnie to potwierdzają. Na żadnym z wyznaczonych kąpielisk nie wywieszono czerwonej flagi, co oznacza, że woda jest w pełni dostępna dla miłośników morskich kąpieli. Brak silnego wiatru gwarantuje bezpieczne i spokojne warunki.

Oto szczegółowy raport z poszczególnych plaż:

  • Kąpielisko morskie Międzyzdroje Wschód (obszar o długości 920 m na wschód od molo) – zarówno temperatura powietrza, jak i wody wynosi dziś 19°C. Minimalny wiatr o prędkości zaledwie 1 m/s sprawia, że morze jest wyjątkowo spokojne. Oficjalne badania z 24 sierpnia potwierdziły, że woda jest przydatna do kąpieli. Następne badanie jakości wody zaplanowano na 2 września.
  • Kąpielisko morskie Międzyzdroje Zachód (obszar o długości 1086 m na zachód od molo) – panują tu identyczne, znakomite warunki do rekreacji. Temperatura powietrza i wody wynosi stabilne 19°C przy symbolicznym wietrze 1 m/s. Czystość wody została potwierdzona badaniem z 24 sierpnia (kolejne odbędzie się 2 września).

Sinice w Międzyzdrojach? Sprawdzamy sytuację

Dla wielu osób planujących końcówkę urlopu nad Bałtykiem, kluczową kwestią pozostaje obecność uciążliwych glonów. Mamy jednak doskonałe wiadomości. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Międzyzdrojach nie odnotowano zakwitu sinic. Zarówno strefa wschodnia, jak i zachodnia są wolne od tego zjawiska, a woda zachowuje najwyższe parametry czystości, co pozwala na bezpieczną, niczym niezakłóconą rekreację.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, czwartek 27 sierpnia w Międzyzdrojach przynosi nam bardzo stabilną, choć umiarkowanie ciepłą aurę. Temperatura powietrza i wody na poziomie 19°C w połączeniu z niemal bezwietrznym dniem (1 m/s) stwarza świetną okazję do bezpiecznego relaksu. Pamiętajcie jednak, że pogoda nad morzem bywa kapryśna. Waszym najważniejszym nawykiem powinno być zawsze sprawdzenie koloru flagi na stanowisku ratowniczym przed wejściem do wody oraz bezwzględne stosowanie się do zaleceń ratowników WOPR.

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