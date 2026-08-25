Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Trzęsaczu zapraszają

Kąpielisko Trzęsacz – woda jest w pełni przydatna do kąpieli, co potwierdza ocena stanu sanitarnego z 21 sierpnia. Pomiary z 25 sierpnia wykazują temperaturę powietrza na poziomie 19°C, natomiast woda w Bałtyku ma orzeźwiające 18°C. Przy znikomym wietrze o prędkości zaledwie 2 m/s warunki do pływania są znakomite.

– woda jest w pełni przydatna do kąpieli, co potwierdza ocena stanu sanitarnego z 21 sierpnia. Pomiary z 25 sierpnia wykazują temperaturę powietrza na poziomie 19°C, natomiast woda w Bałtyku ma orzeźwiające 18°C. Przy znikomym wietrze o prędkości zaledwie 2 m/s warunki do pływania są znakomite. Kąpielisko Trzęsacz plaża wschodnia – tu również na plażowiczów czeka zielone światło. Parametry są identyczne: temperatura powietrza wynosi 19°C, wody 18°C, a delikatny wiatr wiejący z prędkością 2 m/s gwarantuje spokojną taflę morza. Oficjalne badanie czystości wody z 21 sierpnia potwierdziło jej przydatność do kąpieli.

Brak silnego wiatru i fal sprawia, że dzisiejszy dzień to idealny moment na bezpieczny relaks w wodzie. Trzęsacz od lat słynie z dbałości o standardy, czego dowodem jest prestiżowe wyróżnienie Błękitnej Flagi, którym to kąpielisko zostało nagrodzone również w sezonie 2026.

Sinice w Trzęsaczu? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich obawiających się uciążliwych zakwitów napływają wspaniałe wiadomości – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Trzęsaczu nie odnotowano obecności sinic. Woda jest czysta i przejrzysta, co pozwala na beztroskie korzystanie z uroków Bałtyku bez obaw o podrażnienia skóry czy inne dolegliwości zdrowotne.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, dzisiejsze warunki w Trzęsaczu to idealny kompromis dla osób szukających spokoju – przy temperaturze powietrza 19°C i wodzie o temperaturze 18°C można śmiało planować relaks na piasku i orzeźwiające kąpiele. Należy jednak pamiętać, że bezpieczeństwo nad wodą zawsze zależy od ostrożności samych wypoczywających. Złotą zasadą jest bezwzględne stosowanie się do komunikatów ratowników oraz stałe obserwowanie flag na wieżach ratowniczych – biała flaga oznacza bezpieczną kąpiel, natomiast czerwona bezwzględnie zabrania wchodzenia do wody.

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