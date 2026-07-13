Sinice Trzęsacz. Czy w Trzęsaczu można się kąpać 13.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Trzęsaczu zapraszają

Po przejściu silnego wiatru i wysokich fal, które w ubiegłym tygodniu uniemożliwiały bezpieczny wypoczynek nad wodą, ratownicy w Trzęsaczu podjęli decyzję o otwarciu plaż. Zarówno główne kąpielisko, jak i plaża wschodnia są obecnie w pełni dostępne dla odwiedzających. Choć temperatura wody i powietrza wciąż jest nieco rześka, to stabilny i słabszy wiatr stwarza znacznie lepsze warunki do rekreacji. Oto szczegółowe zestawienie aktualnych warunków na poszczególnych kąpieliskach:

Kąpielisko Trzęsacz – plaża jest w pełni otwarta (brak czerwonej flagi). Temperatura powietrza wynosi 19°C , natomiast wody 18°C . Wiatr wieje z prędkością 7 m/s , co zapewnia umiarkowane falowanie i bezpieczne warunki do pływania.

– plaża jest w pełni otwarta (brak czerwonej flagi). Temperatura powietrza wynosi , natomiast wody . Wiatr wieje z prędkością , co zapewnia umiarkowane falowanie i bezpieczne warunki do pływania. Kąpielisko Trzęsacz plaża wschodnia – tu również warunki są sprzyjające i nie obowiązuje żaden zakaz kąpieli. Odnotowano temperaturę powietrza na poziomie 19°C oraz wody wynoszącą 18°C. Prędkość wiatru to stabilne 7 m/s.

Woda w obu miejscach została oceniona przez Główny Inspektorat Sanitarny jako przydatna do kąpieli, co potwierdza pełne bezpieczeństwo pod względem mikrobiologicznym.

Sinice w Trzęsaczu? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się uciążliwych zakwitów wody. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Trzęsaczu nie odnotowano obecności sinic. Woda jest czysta, przejrzysta i w pełni bezpieczna dla zdrowia plażowiczów. Służby sanitarne regularnie kontrolują stan biologiczny wody, a dotychczasowe analizy nie wykazują żadnego zagrożenia toksycznymi glonami, co pozwala na bezstresowe korzystanie z morskich kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Aktualna aura w Trzęsaczu charakteryzuje się umiarkowanymi temperaturami – 19°C w cieniu przy temperaturze wody na poziomie 18°C oraz łagodniejszym, orzeźwiającym wietrze o prędkości 7 m/s. Choć po niedawnym sztormie pogoda powoli wraca do normy, przypominamy o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego turysty: zawsze przed wejściem do wody sprawdź kolor flagi na stanowisku ratowniczym. Nawet przy dobrej pogodzie prądy wsteczne mogą być zdradliwe, dlatego kluczem do bezpiecznego urlopu jest bezwzględne stosowanie się do poleceń ratowników i kąpiel wyłącznie w miejscach strzeżonych.

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