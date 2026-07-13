Sinice Darłowo. Czy w Darłowie można się kąpać 13.07? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-07-13 14:39

Poniedziałek, 13 lipca, przynosi wyczekiwaną stabilizację pogody w Darłowie po ostatnich wietrznych i sztormowych dniach na środkowym wybrzeżu Bałtyku. Chociaż woda w morzu po niedawnych zawirowaniach pogodowych jest jeszcze dość rześka, to spokojny wiatr i brak czerwonych flag oznaczają jedno: wszystkie lokalne plaże są dziś w pełni bezpieczne i otwarte dla wczasowiczów. To doskonały moment na spacer brzegiem morza lub orzeźwiającą kąpiel pod okiem ratowników.

Biała flaga przy wieży ratowniczej na plaży w Darłowie. O bezpieczeństwie kąpieli przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Darłowo. Czy w Darłowie można się kąpać 13.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Darłowie zapraszają

Po okresie niespokojnej aury i silniejszego wiatru, który w ubiegłych dniach ograniczał wejście do wody, warunki w Darłówku uległy znacznej poprawie. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk nie wywieszono czerwonej flagi, co oznacza, że wejście do wody jest w pełni dozwolone. Dzisiejsze pomiary wskazują na bardzo łagodny wiatr wiejący z prędkością zaledwie 2 m/s, co sprzyja bezpiecznemu wypoczynkowi. Warto jednak pamiętać, że woda po sztormie potrzebuje czasu na ogrzanie i ma obecnie orzeźwiające 16°C, podczas gdy temperatura powietrza wynosi przyjemne 20°C.

Oto lista otwartych i gotowych na przyjęcie plażowiczów kąpielisk w Darłowie, na których woda została uznana za przydatną do kąpieli:

  • Darłówko Wschodnie – kąpielisko nr 1: temperatura powietrza: 20°C, temperatura wody: 16°C, wiatr: 2 m/s.
  • Kąpielisko Darłówko Wschodnie – kąpielisko nr 2: temperatura powietrza: 20°C, temperatura wody: 16°C, wiatr: 2 m/s.
  • Darłówko Wschodnie - kąpielisko nr 3: temperatura powietrza: 20°C, temperatura wody: 16°C, wiatr: 2 m/s.
  • Darłówko Wschodnie - kąpielisko nr 4: temperatura powietrza: 20°C, temperatura wody: 16°C, wiatr: 2 m/s.
  • Darłówko Zachodnie - kąpielisko numer 2: temperatura powietrza: 20°C, temperatura wody: 16°C, wiatr: 2 m/s.
  • Darłówko Zachodnie - kąpielisko numer 3: temperatura powietrza: 20°C, temperatura wody: 16°C, wiatr: 2 m/s.
  • Darłówko Zachodnie - kąpielisko numer 4: temperatura powietrza: 20°C, temperatura wody: 16°C, wiatr: 2 m/s.
  • Darłówko Zachodnie - kąpielisko numer 5: temperatura powietrza: 20°C, temperatura wody: 16°C, wiatr: 2 m/s.

Warto dodać, że w zestawieniu figuruje również Darłówko Wschodnie – kąpielisko nr 5, gdzie ostatnia ocena czystości wody pozostaje w pełni ważna, jednak aktualne dane meteorologiczne organizatora nie zostały jeszcze odświeżone i pochodzą z archiwalnych pomiarów (wskazują one na temperaturę powietrza 26°C i wody 19°C przy wietrze 1 m/s).

Sinice w Darłowie? Sprawdzamy sytuację

Pojawiły się doskonałe wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się nagłego zakwitu glonów i sinic, tak charakterystycznego dla upalnych letnich dni na Bałtyku. Na żadnym z kąpielisk w Darłowie nie odnotowano obecności sinic. Oficjalne badania potwierdzają, że woda jest w pełni bezpieczna i zdatna do kąpieli. Ostatnia kompleksowa ocena sanitarna miała miejsce 26 czerwca, a kolejne rutynowe badanie próbek wody zaplanowano na jutro, czyli 14 lipca 2026 roku. Na ten moment plażowicze mogą korzystać z uroków morza bez żadnych obaw o zdrowie.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Darłowie sprzyja rekreacji na świeżym powietrzu. Temperatura powietrza wynosi 20°C, a wiatr wieje z prędkością zaledwie 2 m/s. Bałtyk o temperaturze 16°C może jednak zaskoczyć chłodem przy pierwszym kontakcie, dlatego zaleca się stopniowe oswajanie z wodą, aby uniknąć szoku termicznego. Złota zasada bezpiecznego wypoczynku pozostaje niezmienna: zawsze należy zwracać uwagę na kolor flagi wywieszonej przez ratowników i bezwzględnie stosować się do ich poleceń. Warunki nad polskim morzem potrafią zmienić się dynamicznie w ciągu zaledwie kilkudziesięciu minut, dlatego czujność na plaży to podstawa udanego urlopu.

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