Sinice Dąbki. Czy w Dąbkach można się kąpać 13.07? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-07-13 14:37

Po burzliwym tygodniu i przejściu silnego sztormu wywołanego przez niż Bernadette, sytuacja nad Bałtykiem wreszcie się stabilizuje. W poniedziałek, 13 lipca, plażowicze w Dąbkach mogą odetchnąć z ulgą, ponieważ pogoda wraca do normy, a warunki na lokalnym wybrzeżu sprzyjają bezpiecznemu wypoczynkowi. Wszystkie monitorowane kąpieliska w kurorcie są w pełni gotowe na przyjęcie miłośników morskich kąpieli.

Biała flaga na wieży ratowniczej nad morzem w Dąbkach. O bezpieczeństwie w kąpieliskach przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Dąbki. Czy w Dąbkach można się kąpać 13.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Dąbkach zapraszają

Po niedawnych gwałtownych zawirowaniach pogodowych i niszczycielskich falach sztormowych, które nawiedziły polskie wybrzeże, sytuacja w Dąbkach uległa diametralnej poprawie. 13 lipca wszystkie cztery oficjalne kąpieliska są otwarte i w pełni bezpieczne dla turystów. Ratownicy nie wywiesili czerwonych flag, a woda w morzu nadaje się do kąpieli.

Oto szczegółowe zestawienie warunków panujących na poszczególnych plażach:

  • Dąbki Wschód – kąpielisko I: temperatura powietrza wynosi 18°C, a woda w Bałtyku ma również 18°C. Wiatr wieje z łagodną prędkością 4 m/s. Ostatnia ocena czystości wody z 10 lipca potwierdziła jej doskonałą jakość, a kolejne badanie zaplanowano na 21 lipca.
  • Dąbki Wschód – kąpielisko II: oferuje identyczne, stabilne warunki – woda i powietrze mają po 18°C, przy spokojnym wietrze 4 m/s. Woda jest w pełni przydatna do kąpieli.
  • Dąbki Zachód – kąpielisko I: zachęca do wypoczynku przy temperaturze powietrza 18°C i wody 18°C. Prędkość wiatru to bezpieczne 4 m/s, a jakość wody została oficjalnie zatwierdzona przez inspektorów sanitarnych.
  • Dąbki Zachód – kąpielisko II: również wita urlopowiczów brakiem czerwonej flagi. Zarówno powietrze, jak i woda osiągnęły temperaturę 18°C, a wiatr o sile 4 m/s zapewnia komfortowy relaks na brzegu.

Choć woda o temperaturze 18°C może wydawać się nieco rześka, to po uderzeniu silnego sztormu, który niedawno przeszedł nad polskim morzem, są to stabilne i bezpieczne parametry do rekreacji.

Sinice w Dąbkach? Sprawdzamy sytuację

Tegoroczne lato przyniosło wyjątkowo wczesny zakwit sinic w niektórych rejonach Morza Bałtyckiego, co było spowodowane bardzo słoneczną wiosną oraz falami upałów. Na szczęście dla osób wypoczywających w tym regionie, na monitorowanych kąpieliskach w Dąbkach nie odnotowano zakwitu sinic. Ostatnie badania laboratoryjne próbek wody, przeprowadzone 10 lipca, jednoznacznie potwierdzają, że woda jest czysta, bezpieczna i wolna od toksycznych organizmów. Z uwagi na niedawne silne falowanie i wiatry, które towarzyszyły przejściu sztormowego niżu, ryzyko nagłego pojawienia się gęstego kożucha sinicowego w najbliższych dniach jest minimalne. Plażowicze mogą bez obaw korzystać z uroków tutejszych plaż.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Poniedziałkowa aura w Dąbkach sprzyja umiarkowanemu wypoczynkowi. Przy temperaturze powietrza na poziomie 18°C i łagodnym wietrze osiągającym 4 m/s (ok. 14 km/h), warunki są idealne na spacery oraz plażowanie dla osób, które nie przepadają za męczącymi upałami. Sytuacja po sztormie wywołanym przez niż Bernadette ustabilizowała się, jednak pogoda nad Bałtykiem bywa kapryśna i potrafi zmienić się w zaledwie kilkanaście minut.

Dlatego najgłówniejszą, złotą zasadą każdego plażowicza pozostaje czujność. Przed wejściem do wody zawsze należy bezwzględnie sprawdzić kolor flagi powiewającej na stanowisku ratowniczym oraz stosować się do komunikatów i poleceń służb ratunkowych. Brak flagi lub flaga biała to zielone światło do bezpiecznej zabawy, natomiast flaga czerwona oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody – jej zignorowanie grozi nie tylko zdrowiu i życiu, ale również surowym mandatem.

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