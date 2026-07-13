Sinice Świnoujście. Czy w Świnoujściu można się kąpać 13.07? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Świnoujściu dziś zamknięte

Mimo bardzo sprzyjającej temperatury powietrza wynoszącej 21°C oraz wyjątkowo słabego wiatru (zaledwie 2 m/s), wejście do morza jest obecnie surowo zabronione. Choć tafla wody wydaje się spokojna, ratownicy podjęli decyzję o wywieszeniu czerwonych flag z powodu ekstremalnie niebezpiecznych zjawisk hydrologicznych zachodzących pod jej powierzchnią. Wszystkie cztery monitorowane plaże w mieście zostały zamknięte z tej samej, niezwykle groźnej przyczyny.

Powód zamknięcia: silne prądy boczne i wsteczne

Niewidoczne z brzegu prądy strugowe potrafią błyskawicznie wciągnąć w głąb morza nawet najbardziej doświadczonych pływaków, stanowiąc śmiertelne zagrożenie. Oto szczegółowy wykaz zamkniętych kąpielisk w Świnoujściu:

Kąpielisko morskie Świnoujście - Uznam: zamknięte z powodu silnych prądów bocznych i wstecznych. Temperatura powietrza wynosi 21°C, a woda ma 18°C. Wiatr wieje z prędkością 2 m/s.

zamknięte z powodu silnych prądów bocznych i wstecznych. Temperatura powietrza wynosi 21°C, a woda ma 18°C. Wiatr wieje z prędkością 2 m/s. Kąpielisko morskie Świnoujście Bałtycka: zamknięte z powodu silnych prądów bocznych i wstecznych. Temperatura powietrza to 21°C, woda ma 18°C, a prędkość wiatru wynosi 2 m/s.

zamknięte z powodu silnych prądów bocznych i wstecznych. Temperatura powietrza to 21°C, woda ma 18°C, a prędkość wiatru wynosi 2 m/s. Kąpielisko morskie Świnoujście Interferie: zamknięte z powodu silnych prądów bocznych i wstecznych. Warunki na plaży: temperatura powietrza 21°C, temperatura wody 18°C, wiatr 2 m/s.

zamknięte z powodu silnych prądów bocznych i wstecznych. Warunki na plaży: temperatura powietrza 21°C, temperatura wody 18°C, wiatr 2 m/s. Kąpielisko morskie Świnoujście Przytór: zamknięte z powodu silnych prądów bocznych i wstecznych. Parametry na kąpielisku: powietrze 21°C, woda 18°C, wiatr o sile 2 m/s.

Warto pamiętać, że niedawne załamanie pogody i przejście sztormu doprowadziły również do nagłego tąpnięcia temperatury Bałtyku – jeszcze niedawno cieplejsza woda ma dziś zaledwie 18°C.

Sinice w Świnoujściu? Sprawdzamy sytuację

Mamy bardzo dobre wiadomości dotyczące czystości wody w regionie. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Świnoujściu nie odnotowano zakwitu sinic. Zgodnie z oficjalną oceną przydatności wody do kąpieli, która dla wszystkich czterech plaż została wydana na podstawie badań z 9 lipca, woda pod względem biologicznym i chemicznym jest w pełni czysta i bezpieczna. Gdyby nie niebezpieczne prądy wsteczne wywołane przez niedawny sztorm, nic nie stałoby na przeszkodzie do beztroskich kąpieli. Sytuacja ta pokazuje, jak ważne jest odróżnienie czystości wody od jej bezpieczeństwa fizycznego.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki pogodowe w Świnoujściu zachęcają do spacerów i plażowania na piasku – temperatura powietrza wynosi przyjemne 21°C, a wiatr jest niemal nieodczuwalny (2 m/s). Należy jednak bezwzględnie uszanować decyzję ratowników i podziwiać Bałtyk wyłącznie z brzegu. Czerwona flaga nie jest wywieszana bez powodu; to oficjalne ostrzeżenie przed realnym zagrożeniem życia. Złota zasada bezpiecznego wypoczynku brzmi: zawsze sprawdzaj kolor flagi przed wejściem na plażę i bezwzględnie stosuj się do poleceń ratowników WOPR.

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