Sinice Grzybowo. Czy w Grzybowie można się kąpać 13.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Grzybowie zapraszają

Dla osób planujących odpoczynek nad morzem przygotowano doskonałe wiadomości – jedyne oficjalne i strzeżone kąpielisko w miejscowości jest dziś całkowicie otwarte. Po okresie silniejszych wiatrów, które na początku lipca uniemożliwiały bezpieczną kąpiel w wielu kurortach, nadszedł czas na spokojny relaks. Oto szczegółowe warunki, jakie czekają na plaży:

Kąpielisko Grzybowo – woda jest przydatna do kąpieli (ocena z dnia 9 lipca, kolejne badanie zaplanowano na 20 lipca). Na masztach nie powiewa dziś czerwona flaga, co oznacza, że można bezpiecznie wchodzić do morza.

Warto pamiętać, że plaża w Grzybowie jest szeroka, piaszczysta i słynie z urokliwej platformy widokowej, z której można podziwiać morskie fale. Dzięki specyficznemu ułożeniu linii brzegowej w tzw. Zatoce Grzybowskiej, woda w tym miejscu bywa cieplejsza niż w sąsiednim Kołobrzegu, co zachęca do kąpieli nawet przy umiarkowanych temperaturach powietrza.

Sinice w Grzybowie? Sprawdzamy sytuację

Wielu turystów przed wyjściem na plażę obawia się uciążliwych zakwitów sinic, które potrafią skutecznie popsuć urlop. Pojawił się jednak wyjątkowo pomyślny komunikat: na monitorowanym kąpielisku w Grzybowie nie odnotowano obecności sinic. Państwowa Inspekcja Sanitarna potwierdziła pełne bezpieczeństwo tutejszych wód, co oznacza, że można bez obaw korzystać z uroków bałtyckiej kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Grzybowie charakteryzuje się typowo nadmorskim, nieco chłodniejszym klimatem. Temperatura powietrza wynosi 18°C, a woda w Bałtyku ma dokładnie tyle samo, czyli 18°C. Przy słabym wietrze wiejącym z prędkością 4 m/s, odczucie chłodu na plaży nie powinno być dokuczliwe, choć na niebie może dominować zachmurzenie. Taka pogoda, choć mniej upalna niż pod koniec czerwca, idealnie sprzyja spacerom oraz aktywnemu wypoczynkowi na brzegu morza.

Złota zasada plażowicza: Należy pamiętać, że warunki nad polskim morzem potrafią zmienić się w ciągu zavedwie kilku godzin. Przed wejściem do wody zawsze trzeba bezwzględnie sprawdzić kolor flagi na stanowisku ratowników i stosować się do ich poleceń. Bezpieczeństwo własne oraz bliskich jest zawsze na pierwszym miejscu!

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