Sinice Łazy. Czy w Łazach można się kąpać 13.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Łazach zapraszają

Po niedawnych zawirowaniach pogodowych i sztormowej aurze na Bałtyku, która na początku miesiąca paraliżowała ruch na plażach, sytuacja na kąpieliskach w Łazach uległa diametralnej poprawie. Spokojniejsze morze i umiarkowany wiatr o prędkości 4 m/s sprawiają, że wejście do wody jest w pełni bezpieczne, a na masztach nie powiewają żadne ostrzegawcze czerwone flagy. Co więcej, tutejsze kąpielisko Łazy 223B dumnie reprezentuje region z prestiżowym międzynarodowym wyróżnieniem Błękitnej Flagi na sezon 2026, co jest gwarancją najwyższych standardów czystości i bezpieczeństwa.

Oto szczegółowy wykaz kąpielisk, na których można dziś bezpiecznie zażywać kąpieli:

Łazy 223B: Kąpielisko otwarte. Temperatura powietrza wynosi 20°C, natomiast wody 18°C. Wiatr wieje z prędkością 4 m/s. Woda została oficjalnie oceniona jako przydatna do kąpieli. To wyróżnione Błękitną Flagą miejsce oferuje doskonałą infrastrukturę.

Kąpielisko otwarte. Temperatura powietrza wynosi 20°C, natomiast wody 18°C. Wiatr wieje z prędkością 4 m/s. Woda została oficjalnie oceniona jako przydatna do kąpieli. To wyróżnione Błękitną Flagą miejsce oferuje doskonałą infrastrukturę. Łazy 224: Kąpielisko otwarte. Temperatura powietrza to 20°C, a wody 18°C. Prędkość wiatru wynosi umiarkowane 4 m/s. Woda spełnia wszelkie normy sanitarne i jest w pełni przydatna do kąpieli.

Kąpielisko otwarte. Temperatura powietrza to 20°C, a wody 18°C. Prędkość wiatru wynosi umiarkowane 4 m/s. Woda spełnia wszelkie normy sanitarne i jest w pełni przydatna do kąpieli. Łazy 225B: Kąpielisko otwarte. Warunki są identyczne jak na pozostałych odcinkach plaży – 20°C w powietrzu, 18°C w wodzie oraz wiatr wiejący z prędkością 4 m/s. Bezpieczna oaza dla poszukujących spokojniejszego wypoczynku.

Dla wszystkich trzech kąpielisk ostatni pomiar warunków przeprowadzono 13 lipca 2026 roku, co potwierdza aktualność tych doskonałych informacji.

Sinice w Łazach? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się uciążliwych zakwitów, które w upalne dni potrafią nagle pokrzyżować wakacyjne plany nad Bałtykiem. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Łazach nie odnotowano obecności sinic. Woda jest czysta, przejrzysta i wolna od niebezpiecznych cyjanobakterii. Choć w niektórych rejonach Pomorza i Zatoki Gdańskiej okresowo pojawiają się ostrzeżenia i czerwone flagi związane z zakwitem, to plaże w Łazach pozostają w pełni bezpieczną oazą dla kąpiących się. Można bez obaw cieszyć się morskimi falami!

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Łazach sprzyjają umiarkowanemu relaksowi – przy temperaturze powietrza na poziomie 20°C i temperaturze wody sięgającej 18°C warunki są rześkie, ale bardzo przyjemne. Północny wiatr wiejący z prędkością 4 m/s generuje jedynie niewielkie fale, idealne do bezpiecznej zabawy w wodzie. Pamiętajmy jednak, że sytuacja nad polskim morzem potrafi ulec zmianie w zaledwie kilka godzin. Złota zasada każdego odpowiedzialnego turysty brzmi: zawsze przed wejściem do wody spójrz na maszt ratowniczy i sprawdź kolor flagi. Słuchaj poleceń ratowników i dbaj o bezpieczeństwo swoje oraz swoich bliskich.

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