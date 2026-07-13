Sinice Międzyzdroje. Czy w Międzyzdrojach można się kąpać 13.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Międzyzdrojach zapraszają

Po niedawnych zawirowaniach pogodowych warunki nad wodą wprost zachęcają do kąpieli. Ratownicy WOPR informują, że na masztach powiewają białe flagi, co oznacza brak jakichkolwiek ograniczeń w korzystaniu z kąpieli. Stabilna sytuacja i uspokojone morze przyciągnęły w ostatnich dniach na plaże prawdziwe tłumy turystów.

Oto szczegółowy raport dla poszczególnych stref kąpielowych w mieście, przygotowany na podstawie najświeższych pomiarów:

Kąpielisko morskie Międzyzdroje Wschód (obszar wodny o długości linii brzegowej 920 m na wschód od molo) Stan kąpieliska: OTWARTE (brak czerwonej flagi) Temperatura powietrza: 20°C Temperatura wody: 20°C Prędkość wiatru: 4 m/s (łagodny, sprzyjający wiatr) Status wody: Przydatna do kąpieli (ostatnia oficjalna ocena z dnia 25/06/2026, kolejne rutynowe badanie zaplanowano na 15/07/2026)

(obszar wodny o długości linii brzegowej 920 m na wschód od molo) Kąpielisko morskie Międzyzdroje Zachód (obszar wodny o długości linii brzegowej 1086 m na zachód od molo) Stan kąpieliska: OTWARTE (brak czerwonej flagi) Temperatura powietrza: 20°C Temperatura wody: 20°C Prędkość wiatru: 4 m/s Status wody: Przydatna do kąpieli (ostatnia oficjalna ocena z dnia 25/06/2026, kolejne badanie już 15/07/2026)

(obszar wodny o długości linii brzegowej 1086 m na zachód od molo)

Zwiększony ruch turystyczny oznacza jednak wzmożoną pracę dla służb ratowniczych. Jak relacjonował koordynator ratowników WOPR Piotr Golian, miniony weekend obfitował w interwencje – odnotowano kilkanaście zaginięć dzieci na plaży oraz pojedyncze zasłabnięcia. Na szczęście dzięki szybkiej reakcji ratowników i sprawnemu systemowi radiowęzła, wszystkie sytuacje zakończyły się bezpiecznie.

Sinice w Międzyzdrojach? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się uciążliwych zakwitów, które potrafią zepsuć letni wypoczynek. Na monitorowanych kąpieliskach w Międzyzdrojach nie odnotowano obecności sinic. Woda jest czysta i w pełni przejrzysta. Podczas gdy na początku sezonu wschodnia część wybrzeża i Zatoka Gdańska zmagały się z lokalnymi, wczesnymi zakwitami, zachodnie wybrzeże – w tym Świnoujście i Międzyzdroje – pozostaje całkowicie wolne od tego problemu. Parametry wody są bez zarzutu, a kąpiel jest w pełni bezpieczna.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Zarówno temperatura powietrza, jak i wody osiągnęły komfortowe 20°C, co w połączeniu ze słabym wiatrem o prędkości 4 m/s tworzy znakomite warunki do wypoczynku nad brzegiem Bałtyku. Pamiętajmy jednak, że bezpieczna kąpiel to taka, która odbywa się pod okiem specjalistów. Złotą zasadą każdego plażowicza powinno być bezwzględne przestrzeganie komunikatów ratowników oraz stałe kontrolowanie koloru flagi na kąpielisku. W Międzyzdrojach dodatkowym ułatwieniem jest sprawnie działający plażowy radiowęzeł, za pośrednictwem którego na bieżąco przekazywane są kluczowe komunikaty bezpieczeństwa – warto uważnie wsłuchiwać się w te komunikaty podczas relaksu na piasku.

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