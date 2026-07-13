Sinice Dźwirzyno. Czy w Dźwirzynie można się kąpać 13.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Dźwirzynie zapraszają

Dla wszystkich, którzy planują spędzić dzisiejszy dzień nad morzem, mamy doskonałe wiadomości. Nadzorowane przez ratowników kąpielisko w Dźwirzynie jest w pełni dostępne dla plażowiczów. Warunki na kąpielisku są bardzo dobre, a brak czerwonej flagi oznacza, że wejście do wody jest całkowicie bezpieczne. Oto szczegółowe informacje z ostatniego oficjalnego pomiaru:

Kąpielisko Dźwirzyno – OTWARTE. Woda w tym miejscu jest przydatna do kąpieli, a jej temperatura wynosi przyjemne 19°C. Identyczną wartość 19°C wskazały termometry mierzące temperaturę powietrza. Bezpieczeństwo kąpiących się zwiększa spokojne morze – wiatr wieje z prędkością zaledwie 4 m/s, co sprzyja rekreacji w wodzie.

Sinice w Dźwirzynie? Sprawdzamy sytuację

Temat zakwitu sinic powraca w każdym sezonie letnim jako jedno z głównych zmartwień turystów. Mamy jednak świetne wieści dla wszystkich odpoczywających w tym regionie – na monitorowanym kąpielisku w Dźwirzynie nie odnotowano obecności sinic. Ostatnia oficjalna ocena jakości wody, przeprowadzona 9 lipca, jednoznacznie potwierdza, że woda jest przydatna do kąpieli. Kolejne rutynowe badanie zaplanowano na 20 lipca, co gwarantuje stały nadzór nad bezpieczeństwem sanitarnym plażowiczów. Można zatem bez obaw korzystać z morskich kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Poniedziałek w Dźwirzynie przynosi stabilną, choć pochmurną aurę. Temperatura powietrza i wody zrównały się na poziomie 19°C, a przy umiarkowanym wietrze wiejącym z prędkością 4 m/s panują dobre warunki do spacerów i aktywnego wypoczynku. Pamiętajmy jednak, że warunki nad polskim morzem potrafią ulec gwałtownej zmianie. Złotą zasadą każdego bezpiecznego plażowicza jest stałe kontrolowanie koloru flagi na stanowisku ratowniczym oraz bezwzględne stosowanie się do poleceń i komunikatów ratowników WOPR.

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