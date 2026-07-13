Sinice Dziwnów. Czy w Dziwnowie można się kąpać 13.07? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-07-13 14:40

Po niedawnym uderzeniu cyklonu Bernadette, który przyniósł na polskie wybrzeże huraganowy wiatr i potężny sztorm, sytuacja na plażach wciąż wymaga dużej ostrożności. W poniedziałek, 13 lipca, na większości kąpielisk w Dziwnowie obowiązuje zakaz kąpieli z powodu silnego wiatru oraz wysokich fal. Na szczęście turyści szukający bezpiecznego orzeźwienia znajdą w sąsiednich miejscowościach gminy plaże, na których bezpiecznie można dziś wejść do wody.

Czerwona flaga na wieży ratowniczej na pustej plaży w Dziwnowie. O zakazie kąpieli przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Dziwnów. Czy w Dziwnowie można się kąpać 13.07? Flaga, warunki pogodowe

Gdzie można się kąpać w Dziwnowie? Lista otwartych plaż

Choć temperatura wody w Bałtyku po przejściu niedawnego sztormu nieco spadła, to w niektórych miejscach wciąż można bezpiecznie korzystać z uroków letniego wypoczynku. Na tych kąpieliskach ratownicy nie wywiesili czerwonych flag, a woda spełnia wszelkie normy sanitarne:

  • Kąpielisko morskie Łukęcin „Spacerowa” – temperatura powietrza wynosi tu 19°C, a wody 19°C. Wiatr wieje z łagodniejszą prędkością 6 m/s, co pozwala na bezpieczną kąpiel.
  • Kąpielisko morskie Dziwnówek – panują tu identyczne warunki: temperatura powietrza to 19°C, temperatura wody wynosi 19°C, a prędkość wiatru nie przekracza 6 m/s.

Tu obowiązuje zakaz kąpieli. Lista zamkniętych plaż w Dziwnowie

Niestety, na pozostałych plażach w gminie warunki są znacznie trudniejsze. Silny, porywisty wiatr wywołał wysokie, niebezpieczne fale, a także ryzyko wystąpienia groźnych prądów wstecznych. Z tego powodu na poniższych kąpieliskach obowiązuje absolutny zakaz wchodzenia do wody (czerwona flaga):

  • Kąpielisko morskie Dziwnów Słoneczne – zamknięte z powodu silnego wiatru i wysokich fal. Temperatura powietrza wynosi tu 18°C, woda ma 19°C, a wiatr wieje z prędkością 8 m/s.
  • Kąpielisko morskie Dziwnów – zakaz kąpieli ze względu na silny wiatr i wysokie fale. Termometry wskazują 18°C w cieniu, woda ma 19°C, a prędkość wiatru wynosi 8 m/s.
  • Kąpielisko morskie Dziwnów Przymorze – wywieszono czerwoną flagę, a powodem są silny wiatr i wysokie fale. Temperatura powietrza to 18°C, wody 19°C, przy wietrze wiejącym z prędkością 8 m/s.
  • Kąpielisko morskie Dziwnów Spadochroniarzy Polskich – również zamknięte przez silny wiatr i wysokie fale. Warunki to: temperatura powietrza 18°C, temperatura wody 19°C oraz wiatr o prędkości 8 m/s.

Sinice w Dziwnowie? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich osób obawiających się corocznej plagi polskiego wybrzeża płyną bardzo dobre wieści. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w gminie Dziwnów nie odnotowano obecności sinic. Oficjalne badania próbek wody potwierdzają jej doskonałą jakość, a jedyną przeszkodą dla kąpiących się są obecnie kwestie czysto pogodowe, a nie mikrobiologiczne.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Aktualna aura w regionie sprzyja raczej spacerom niż długiemu leżakowaniu – temperatura powietrza oscyluje wokół 18°C – 19°C, a woda w Bałtyku ma rześkie 19°C. Kluczową zasadą bezpieczeństwa nad morzem pozostaje bezwzględne respektowanie koloru flagi na kąpielisku. Czerwona flaga oznacza całkowity zakaz wchodzenia do wody – nawet jeśli potrafimy świetnie pływać, pamiętajmy, że żywioł i prądy wsteczne mogą okazać się silniejsze. Słuchajmy poleceń ratowników i dbajmy o bezpieczeństwo swoje oraz swoich bliskich.

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