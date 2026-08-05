Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Trzęsaczu zapraszają

Plażowicze wypoczywający w Trzęsaczu mają powody do radości, ponieważ oba oficjalne kąpieliska są dziś całkowicie otwarte dla spragnionych ochłody w Bałtyku. Ratownicy czuwają nad bezpieczeństwem, a brak czerwonej flagi oznacza, że można bez przeszkód korzystać z uroków morza. Aktualny stan na poszczególnych plażach prezentuje się następująco:

Kąpielisko Trzęsacz: Woda jest w pełni przydatna do kąpieli . Temperatura powietrza wynosi przyjemne 25°C , a woda w morzu ma temperaturę 19°C . Lekki wiatr o prędkości zaledwie 3 m/s sprawia, że na morzu panuje spokój, a fala jest minimalna.

Woda jest w pełni . Temperatura powietrza wynosi przyjemne , a woda w morzu ma temperaturę . Lekki wiatr o prędkości zaledwie sprawia, że na morzu panuje spokój, a fala jest minimalna. Kąpielisko Trzęsacz plaża wschodnia: Warunki są tu identyczne i równie zachęcające. Woda jest zdatna do kąpieli, a termometry wskazują 25°C w cieniu. Woda morska ma temperaturę 19°C, a delikatny wiatr wieje z prędkością 3 m/s, gwarantując idealne warunki do rodzinnego wypoczynku.

Oba kąpieliska przeszły pomyślnie ostatnie kontrole sanitarne, co potwierdza wysoką jakość wody w tym regionie.

Sinice w Trzęsaczu? Sprawdzamy sytuację

Dla wielu turystów planujących wakacyjny wypoczynek nad Bałtykiem kluczowe jest pytanie o ewentualne zakwity sinic, które potrafią popsuć urlop. Są jednak doskonałe wiadomości dla osób odpoczywających w tym rejonie. Na monitorowanych kąpieliskach w Trzęsaczu nie odnotowano żadnych śladów zakwitu sinic. Służby sanitarne potwierdzają, że woda jest w pełni czysta i bezpieczna. Sytuacja na zachodniopomorskich plażach jest stabilna, a otwarte morze w okolicach gminy Rewal sprzyja utrzymywaniu się doskonałej jakości wody.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, 5 sierpnia to perfekcyjny dzień na plażowanie w Trzęsaczu – temperatura powietrza sięgająca 25°C i chłodząca woda o temperaturze 19°C tworzą idealne zestawienie na środek lata. Mimo tak sprzyjającej i bezpiecznej aury, każdy plażowicz powinien pamiętać o złotej zasadzie bezpieczeństwa: zawsze należy kontrolować barwę flagi na stanowisku ratowniczym oraz bezwzględnie stosować się do poleceń ratowników WOPR. Warunki na morzu mogą ulec zmianie w bardzo krótkim czasie, dlatego czujność i zdrowy rozsądek są kluczem do udanego, bezpiecznego urlopu.

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