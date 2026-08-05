Sinice Rewal. Czy w Rewalu można się kąpać 05.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-05 11:25

W środę, 5 sierpnia, plażowicze w Rewalu mogą cieszyć się doskonałymi warunkami do kąpieli – wszystkie tutejsze strzeżone plaże są otwarte, a woda zachęca do orzeźwienia. Chociaż przedpołudnie przynosi stabilną aurę, warto zachować czujność, ponieważ Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla województwa zachodniopomorskiego alerty przed popołudniowymi burzami z silnym wiatrem. To idealny moment na bezpieczne plażowanie, dopóki sprzyja nam pogoda.

Biała flaga na wieży ratowniczej przy pustej plaży. O bezpiecznych kąpielach w Rewalu przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Rewal. Czy w Rewalu można się kąpać 05.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rewalu zapraszają

Dla wszystkich spędzających urlop w Rewalu mamy świetne informacje – woda we wszystkich monitorowanych punktach jest w pełni przydatna do kąpieli, a ratownicy nie wywiesili czerwonych flag. Warunki na plaży są bardzo stabilne i wręcz zachęcające do wodnych szaleństw. Oto szczegółowe zestawienie dostępnych kąpielisk:

  • Kąpielisko Rewal Centrum: Woda jest przydatna do kąpieli (ocena z 27 lipca). Temperatura powietrza wynosi komfortowe 25°C, natomiast woda w Bałtyku ma 19°C. Wiatr jest bardzo łagodny, wieje z prędkością zaledwie 3 m/s, co sprzyja spokojnemu wypoczynkowi.
  • Kąpielisko Rewal 2: Oferuje identyczne, znakomite warunki. Temperatura powietrza to 25°C, wody 19°C, a wiatr o sile 3 m/s gwarantuje brak fal.
  • Kąpielisko Rewal plaża wschodnia: Zaprasza wszystkich wczasowiczów. Na plaży odnotowano temperaturę powietrza 25°C oraz wody 19°C przy delikatnym wietrze osiągającym 3 m/s.
  • Kąpielisko Rewal plaża zachodnia: Jest w pełni bezpieczne i otwarte. Parametry są idealnie równe: powietrze 25°C, woda 19°C, a wiatr osiąga prędkość 3 m/s.

Wszystkie te pomiary pochodzą z oficjalnych raportów opublikowanych 5 sierpnia. Choć obecnie warunki są optymalne, pamiętajmy, że sytuacja nad morzem bywa dynamiczna.

Sinice w Rewalu? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się nagłego zamknięcia plaż – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Rewalu nie odnotowano obecności sinic. Oficjalne analizy sanitarne potwierdzają, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli, a jej przejrzystość i stan biologiczny nie budzą żadnych zastrzeżeń. Można bez obaw korzystać z uroków Bałtyku na wszystkich czterech wyznaczonych obszarach strzeżonych.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, dzisiejsze warunki w Rewalu to przyjemne 25°C w cieniu, idealna do letniego orzeźwienia woda o temperaturze 19°C oraz bardzo spokojny wiatr wiejący z prędkością 3 m/s. Jest to wymarzony czas na relaks, jednak ze względu na obowiązujące ostrzeżenia przed burzami i upałami w całym regionie, sytuacja może zmienić się w ciągu zaledwie kilkunastu minut.

Pamiętaj o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego plażowicza: zawsze przed wejściem do wody spójrz na wieżę ratowniczą i sprawdź kolor wywieszonej flagi. Biała flaga oznacza bezpieczną kąpiel, natomiast czerwona to bezwzględny zakaz wchodzenia do morza. Słuchaj poleceń ratowników – ich obecność na plaży gwarantuje, że Twój wypoczynek będzie nie tylko udany, ale przede wszystkim bezpieczny!

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