Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rewalu zapraszają

Dla wszystkich spędzających urlop w Rewalu mamy świetne informacje – woda we wszystkich monitorowanych punktach jest w pełni przydatna do kąpieli, a ratownicy nie wywiesili czerwonych flag. Warunki na plaży są bardzo stabilne i wręcz zachęcające do wodnych szaleństw. Oto szczegółowe zestawienie dostępnych kąpielisk:

Kąpielisko Rewal Centrum: Woda jest przydatna do kąpieli (ocena z 27 lipca). Temperatura powietrza wynosi komfortowe 25°C , natomiast woda w Bałtyku ma 19°C . Wiatr jest bardzo łagodny, wieje z prędkością zaledwie 3 m/s , co sprzyja spokojnemu wypoczynkowi.

Woda jest przydatna do kąpieli (ocena z 27 lipca). Temperatura powietrza wynosi komfortowe , natomiast woda w Bałtyku ma . Wiatr jest bardzo łagodny, wieje z prędkością zaledwie , co sprzyja spokojnemu wypoczynkowi. Kąpielisko Rewal 2: Oferuje identyczne, znakomite warunki. Temperatura powietrza to 25°C , wody 19°C , a wiatr o sile 3 m/s gwarantuje brak fal.

Oferuje identyczne, znakomite warunki. Temperatura powietrza to , wody , a wiatr o sile gwarantuje brak fal. Kąpielisko Rewal plaża wschodnia: Zaprasza wszystkich wczasowiczów. Na plaży odnotowano temperaturę powietrza 25°C oraz wody 19°C przy delikatnym wietrze osiągającym 3 m/s .

Zaprasza wszystkich wczasowiczów. Na plaży odnotowano temperaturę powietrza oraz wody przy delikatnym wietrze osiągającym . Kąpielisko Rewal plaża zachodnia: Jest w pełni bezpieczne i otwarte. Parametry są idealnie równe: powietrze 25°C, woda 19°C, a wiatr osiąga prędkość 3 m/s.

Wszystkie te pomiary pochodzą z oficjalnych raportów opublikowanych 5 sierpnia. Choć obecnie warunki są optymalne, pamiętajmy, że sytuacja nad morzem bywa dynamiczna.

Sinice w Rewalu? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się nagłego zamknięcia plaż – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Rewalu nie odnotowano obecności sinic. Oficjalne analizy sanitarne potwierdzają, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli, a jej przejrzystość i stan biologiczny nie budzą żadnych zastrzeżeń. Można bez obaw korzystać z uroków Bałtyku na wszystkich czterech wyznaczonych obszarach strzeżonych.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, dzisiejsze warunki w Rewalu to przyjemne 25°C w cieniu, idealna do letniego orzeźwienia woda o temperaturze 19°C oraz bardzo spokojny wiatr wiejący z prędkością 3 m/s. Jest to wymarzony czas na relaks, jednak ze względu na obowiązujące ostrzeżenia przed burzami i upałami w całym regionie, sytuacja może zmienić się w ciągu zaledwie kilkunastu minut.

Pamiętaj o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego plażowicza: zawsze przed wejściem do wody spójrz na wieżę ratowniczą i sprawdź kolor wywieszonej flagi. Biała flaga oznacza bezpieczną kąpiel, natomiast czerwona to bezwzględny zakaz wchodzenia do morza. Słuchaj poleceń ratowników – ich obecność na plaży gwarantuje, że Twój wypoczynek będzie nie tylko udany, ale przede wszystkim bezpieczny!

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