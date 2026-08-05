Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Międzyzdrojach zapraszają

Służby sanitarne oraz ratownicy potwierdzają, że stan wody w Międzyzdrojach jest bez zarzutu. Brak czerwonych flag oznacza pełną dostępność plaż dla wszystkich miłośników morskich kąpieli. Warunki w poszczególnych strefach prezentują się następująco:

Kąpielisko morskie Międzyzdroje Wschód (obszar wodny o długości 920 m na wschód od Molo): Otwarte . Woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Temperatura powietrza wynosi dziś przyjemne 24°C , a woda w morzu osiągnęła 20°C . Niemal bezwietrzna aura (wiatr o prędkości zaledwie 1 m/s ) gwarantuje bardzo spokojne morze, idealne dla rodzin z dziećmi.

(obszar wodny o długości 920 m na wschód od Molo): . Woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Temperatura powietrza wynosi dziś przyjemne , a woda w morzu osiągnęła . Niemal bezwietrzna aura (wiatr o prędkości zaledwie ) gwarantuje bardzo spokojne morze, idealne dla rodzin z dziećmi. Kąpielisko morskie Międzyzdroje Zachód (obszar wodny o długości 1086 m na zachód od Molo): Otwarte. Jakość wody spełnia wszelkie normy bezpieczeństwa. Dzisiejsze pomiary wskazują tu na wyjątkowo wysoki komfort termiczny w wodzie – temperatura Bałtyku wynosi aż 24°C przy temperaturze powietrza na poziomie 20°C. Podobnie jak na wschodniej części plaży, wiatr wieje z prędkością 1 m/s, co zapewnia bezpieczne i spokojne warunki do rekreacji.

Tak doskonałe i bezpieczne parametry na obu kąpieliskach to wspaniała okazja do pełnego korzystania z uroków wybrzeża. Warto to docenić, ponieważ tak idealne warunki na całym zachodniopomorskim brzegu nie zdarzają się codziennie.

Sinice w Międzyzdrojach? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla osób obawiających się uciążliwych zakwitów cyjanobakterii. Na monitorowanych kąpieliskach w Międzyzdrojach nie odnotowano obecności sinic, a woda jest czysta i bezpieczna. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna potwierdza, że całe morskie wybrzeże w regionie jest obecnie wolne od tego problemu. Jedynym miejscem w województwie zachodniopomorskim, gdzie obowiązuje zakaz kąpieli z powodu zakwitu sinic, jest Stepnica nad Zalewem Szczecińskim. W Międzyzdrojach można zatem korzystać z uroków morza bez jakichkolwiek obaw.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Międzyzdrojach upływa pod znakiem łagodnej, letniej aury z temperaturami powietrza w przedziale od 20°C do 24°C i bardzo słabym wiatrem (1 m/s), co stwarza wyśmienite warunki do plażowania. Warto jednak pamiętać, że aura nad polskim morzem bywa zmienna i dynamiczna. Złotą zasadą bezpiecznego wypoczynku nad Bałtykiem jest zawsze kontrolowanie koloru flagi wywieszonej na stanowisku ratowniczym bezpośrednio przed wejściem do wody oraz bezwzględne stosowanie się do poleceń ratowników WOPR. Odpowiedzialne zachowanie to klucz do udanego i spokojnego urlopu.

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