Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Łazach zapraszają

Aktualny raport z 5 sierpnia 2026 roku nie pozostawia wątpliwości – w Łazach panują doskonałe warunki do plażowania. Słaby wiatr wiejący z prędkością zaledwie 2 m/s sprawia, że morze jest spokojne, a brak wysokich fal zachęca do bezpiecznego wejścia do wody. Temperatura powietrza osiąga przyjemne 24°C, a woda w Bałtyku nagrzała się do 18°C, co stwarza świetne warunki do rekreacji. Co ciekawe, wypoczywający tu turyści przebywają w miejscu, które niedługo przejdzie duże zmiany – zgodnie z niedawną decyzją Rady Ministrów, od 1 stycznia 2027 roku Łazy zostaną włączone do gminy Mielno, tworząc z nią potężną nadmorską strefę turystyczną.

Oto szczegółowe zestawienie warunków na poszczególnych kąpieliskach:

Łazy 223B – kąpielisko jest otwarte . Temperatura powietrza wynosi 24°C, a wody 18°C. Wiatr wieje z łagodną prędkością 2 m/s. Ostatnia ocena czystości wody z 30 lipca potwierdziła jej przydatność do kąpieli, a kolejny pomiar kontrolny zaplanowano na dziś, czyli 5 sierpnia.

– kąpielisko jest . Temperatura powietrza wynosi 24°C, a wody 18°C. Wiatr wieje z łagodną prędkością 2 m/s. Ostatnia ocena czystości wody z 30 lipca potwierdziła jej przydatność do kąpieli, a kolejny pomiar kontrolny zaplanowano na dziś, czyli 5 sierpnia. Łazy 224 – kąpielisko jest otwarte . Parametry są idealnie spójne: temperatura powietrza to 24°C, temperatura wody wynosi 18°C, a prędkość wiatru to 2 m/s. Woda jest w pełni przydatna do kąpieli (badanie z 30 lipca), a następna kontrola czystości wody odbędzie się 13 sierpnia.

– kąpielisko jest . Parametry są idealnie spójne: temperatura powietrza to 24°C, temperatura wody wynosi 18°C, a prędkość wiatru to 2 m/s. Woda jest w pełni przydatna do kąpieli (badanie z 30 lipca), a następna kontrola czystości wody odbędzie się 13 sierpnia. Łazy 225B – kąpielisko jest otwarte. Podobnie jak na pozostałych odcinkach plaży, odnotowano tu 24°C w cieniu, 18°C w wodzie oraz wiatr o sile 2 m/s. Sanepid ocenił wodę jako bezpieczną 30 lipca, a kolejny test zaplanowano na 13 sierpnia.

Sinice w Łazach? Sprawdzamy sytuację

Na monitorowanych kąpieliskach w Łazach nie odnotowano zakwitu sinic. Zgodnie z najnowszymi komunikatami Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, woda na morskich plażach w tym regionie jest całkowicie wolna od toksycznych zakwitów. Jedynym kąpieliskiem w województwie zachodniopomorskim, na którym obowiązuje obecnie zakaz kąpieli z powodu sinic, jest Stepnica nad Zalewem Szczecińskim. Oznacza to, że osoby spędzające urlop w Łazach mogą bez żadnych obaw i w pełni bezpiecznie korzystać z kąpieli w Bałtyku.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, dzisiejsza aura w Łazach to prawdziwy synonim udanego, bezpiecznego wypoczynku nad morzem. Temperatura powietrza sięgająca 24°C, woda o temperaturze 18°C i niemal bezwietrzna pogoda (wiatr o sile zaledwie 2 m/s) stwarzają idealny klimat dla rodzin z dziećmi oraz wszystkich miłośników relaksu. W roli zaufanego przewodnika warto jednak przypomnieć o złotej zasadzie każdego plażowicza: przed wejściem do wody zawsze należy zlokalizować najbliższe stanowisko ratowników i sprawdzić kolor wywieszonej flagi. Pamiętajmy, że warunki na morzu mogą ulec zmianie, a stosowanie się do poleceń personelu ratowniczego to podstawa bezpiecznego urlopu.

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