Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Niechorzu zapraszają

Dla wszystkich, którzy planują spędzić dzisiejszy dzień nad wodą, mamy doskonałe wiadomości. Oficjalne raporty sanitarne potwierdzają, że woda we wszystkich wyznaczonych miejscach jest całkowicie bezpieczna i przydatna do kąpieli. Dzięki bardzo sprzyjającym warunkom atmosferycznym – słabemu wiatrowi osiągającemu zaledwie 3 m/s – na morzu nie występują niebezpieczne fale ani prądy wsteczne. To idealny moment na bezpieczną kąpiel, szczególnie dla rodzin z dziećmi.

Oto szczegółowy przegląd warunków na poszczególnych plażach w Niechorzu:

Kąpielisko Niechorze 2 – otwarte i bezpieczne. Temperatura powietrza wynosi 25°C , a wody stabilne 19°C . Słaby wiatr wieje z prędkością 3 m/s.

– otwarte i bezpieczne. Temperatura powietrza wynosi , a wody stabilne . Słaby wiatr wieje z prędkością 3 m/s. Kąpielisko Niechorze Centrum – woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Termometry wskazują 25°C w cieniu, natomiast woda w morzu ma przyjemne 19°C . Brak czerwonej flagi.

– woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Termometry wskazują w cieniu, natomiast woda w morzu ma przyjemne . Brak czerwonej flagi. Kąpielisko Niechorze plaża wschodnia – zaprasza plażowiczów doskonałą aurą. Temperatura powietrza to 25°C , a temperatura wody wynosi 19°C przy minimalnym wietrze 3 m/s.

– zaprasza plażowiczów doskonałą aurą. Temperatura powietrza to , a temperatura wody wynosi przy minimalnym wietrze 3 m/s. Kąpielisko Niechorze plaża zachodnia – bezpieczne miejsce do rekreacji. Nad brzegiem odnotowano dziś 25°C , z kolei woda ma temperaturę 19°C . Warunki do pływania są optymalne.

– bezpieczne miejsce do rekreacji. Nad brzegiem odnotowano dziś , z kolei woda ma temperaturę . Warunki do pływania są optymalne. Niechorze plaża zachodnia 2 – kąpielisko jest w pełni dostępne. Przyjemna temperatura powietrza 25°C i woda o temperaturze 19°C gwarantują udany wypoczynek na piasku i w wodzie.

Dzięki słonecznej aurze i stabilnym temperaturom, Bałtyk w tym regionie zachęca do dłuższego odpoczynku, a brak jakichkolwiek ograniczeń pozwala na swobodne planowanie plażowania.

Sinice w Niechorzu? Sprawdzamy sytuację

Mamy wspaniałe wiadomości dla wszystkich obawiających się nagłego zamknięcia plaż – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Niechorzu nie odnotowano zakwitu sinic. Woda jest czysta, przejrzysta i całkowicie bezpieczna pod względem mikrobiologicznym. Warto dodać, że w całym województwie zachodniopomorskim sytuacja jest niemal idealna, a jedynym miejscem zmagającym się obecnie z problemem zakwitu sinic jest kąpielisko w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim. Wybierając się na plaże w Niechorzu, możecie być całkowicie spokojni o stan sanitarny wody.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Niechorzu zapowiada się niemal idealnie na letni relaks. Przy temperaturze powietrza sięgającej 25°C i temperaturze wody na poziomie 19°C, warunki są wręcz stworzone do plażowania. Bardzo łagodny wiatr wiejący z prędkością 3 m/s sprawia, że odczuwalna temperatura jest bardzo komfortowa, a morze pozostaje spokojne.

Choć dzisiejsze warunki są wyjątkowo bezpieczne, pamiętajmy o złotej zasadzie każdego plażowicza: zawsze przed wejściem do wody spoglądajmy na wieżę ratowniczą. Brak czerwonej flagi oznacza zielone światło do kąpieli, jednak sytuacja nad morzem potrafi dynamicznie się zmieniać. Zawsze stosujcie się do poleceń ratowników WOPR, którzy czuwają nad Waszym bezpieczeństwem na kąpieliskach strzeżonych.

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