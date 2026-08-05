Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Pobierowie zapraszają

Miłośnicy morskich kąpieli mają dziś ogromne powody do radości. Na całym pobierowskim wybrzeżu panują wyśmienite, stabilne warunki do rekreacji w wodzie. Spokojny wiatr i przyjemna temperatura powietrza sprawiają, że to idealny moment na plażowanie. Co ważne, oficjalne kontrole potwierdzają, że woda we wszystkich miejscach jest czysta i w pełni bezpieczna dla zdrowia.

Oto szczegółowy wykaz kąpielisk w Pobierowie wraz z aktualnymi parametrami:

Kąpielisko Pobierowo 2 – otwarte. Temperatura powietrza wynosi 25°C , wody 19°C , a wiatr wieje z łagodną prędkością 3 m/s .

– otwarte. Temperatura powietrza wynosi , wody , a wiatr wieje z łagodną prędkością . Kąpielisko Pobierowo Centrum – otwarte. Warunki są identyczne: powietrze ma 25°C , woda 19°C , wiatr 3 m/s .

– otwarte. Warunki są identyczne: powietrze ma , woda , wiatr . Kąpielisko Pobierowo plaża wschodnia 2 – otwarte. Zanotowano tu temperaturę powietrza na poziomie 25°C , wody 19°C oraz wiatr o sile 3 m/s .

– otwarte. Zanotowano tu temperaturę powietrza na poziomie , wody oraz wiatr o sile . Kąpielisko Pobierowo plaża zachodnia – otwarte. Temperatura powietrza to 25°C , wody 19°C , a prędkość wiatru wynosi 3 m/s .

– otwarte. Temperatura powietrza to , wody , a prędkość wiatru wynosi . Kąpielisko Pobierowo plaża zachodnia 2 – otwarte. Parametry są niezmienne: powietrze 25°C , woda 19°C , wiatr 3 m/s .

– otwarte. Parametry są niezmienne: powietrze , woda , wiatr . Kąpielisko Pobierowo plaża wschodnia – otwarte. Na plażowiczów czeka temperatura powietrza 25°C, wody 19°C i wiatr o prędkości 3 m/s.

Warto dodać, że świetne warunki do pływania zbiegają się w czasie z otwarciem wyjątkowej inwestycji przy ulicy Mickiewicza – nowoczesnego tarasu widokowego wysuniętego poza linię klifu, z którego można podziwiać całą panoramę tutejszych szerokich plaż.

Sinice w Pobierowie? Sprawdzamy sytuację

Dla wielu turystów kluczową kwestią podczas letniego wypoczynku nad Bałtykiem jest obecność sinic, które potrafią skutecznie pokrzyżować wakacyjne plany. Na plażowiczów czekają jednak doskonałe wiadomości: na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Pobierowie nie odnotowano zakwitu sinic. Woda jest czysta, przejrzysta i w pełni zdatna do kąpieli. Podczas gdy w innych częściach województwa zachodniopomorskiego, na przykład nad Zalewem Szczecińskim w Stepnicy, wprowadzono ograniczenia z powodu zakwitu tych mikroorganizmów, w Pobierowie można bez przeszkód i bezpiecznie korzystać z uroków morza.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień upływa pod znakiem niemal bezwietrznej, letniej aury. Temperatura powietrza osiągająca 25°C w połączeniu z bardzo łagodnym wiatrem wiejącym z prędkością zaledwie 3 m/s stwarza idealne warunki do relaksu na piasku. Bałtyk o temperaturze 19°C oferuje przyjemne orzeźwienie. Warto jednak pamiętać, że bezpieczeństwo nad wodą zależy przede wszystkim od rozwagi samych wypoczywających. Złotą zasadą każdego udanego urlopu jest baczne obserwowanie komunikatów ratowników oraz sprawdzanie barwy wywieszonej na maszcie flagi – kąpiel jest dozwolona wyłącznie wtedy, gdy powiewa biała flaga.

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