Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Pogorzelicy zapraszają

Miłośnicy morskich kąpieli mają dziś ogromne powody do radości. Na całym odcinku plaży w Pogorzelicy nie obowiązują żadne ograniczenia, a ratownicy nie wywiesili czerwonych flag. Na każdym z monitorowanych punktów woda została oficjalnie uznana za w pełni przydatną do kąpieli. To doskonały czas na bezpieczną rekreację w gronie bliskich.

Oto szczegółowy przegląd warunków na poszczególnych plażach:

Kąpielisko Pogorzelica 2: Temperatura powietrza wynosi 25°C, woda zachęca temperaturą 19°C, a wiatr wieje z łagodną prędkością 3 m/s. Brak czerwonej flagi – plaża jest otwarta!

Temperatura powietrza wynosi 25°C, woda zachęca temperaturą 19°C, a wiatr wieje z łagodną prędkością 3 m/s. Brak czerwonej flagi – plaża jest otwarta! Kąpielisko Pogorzelica Centrum: Identyczne, wspaniałe warunki. Termometry wskazują 25°C w cieniu, woda ma 19°C, a wiatr osiąga zaledwie 3 m/s. Kąpielisko jest w pełni dostępne.

Identyczne, wspaniałe warunki. Termometry wskazują 25°C w cieniu, woda ma 19°C, a wiatr osiąga zaledwie 3 m/s. Kąpielisko jest w pełni dostępne. Kąpielisko Pogorzelica plaża wschodnia: Otwarta i bezpieczna strefa. Temperatura powietrza to 25°C, woda ma 19°C, a słaby wiatr (3 m/s) sprzyja spokojnemu plażowaniu.

Otwarta i bezpieczna strefa. Temperatura powietrza to 25°C, woda ma 19°C, a słaby wiatr (3 m/s) sprzyja spokojnemu plażowaniu. Kąpielisko Pogorzelica plaża zachodnia: Zachodnia część wybrzeża również zaprasza wczasowiczów. Warunki są stabilne: 25°C powietrza, 19°C wody i delikatny wiatr 3 m/s.

Warto podkreślić, że stabilna i słoneczna pogoda nad otwartym morzem w województwie zachodniopomorskim sprzyja stabilizacji temperatur wody, co czyni dzisiejszy dzień jednym z najlepszych w sezonie.

Sinice w Pogorzelicy? Sprawdzamy sytuację

Wielu turystów planujących urlop nad Bałtykiem obawia się uciążliwego zakwitu sinic, który potrafi pokrzyżować wakacyjne plany. To doskonała wiadomość dla osób odpoczywających w tym regionie: na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Pogorzelicy nie odnotowano zakwitu sinic. Służby sanitarne oraz ratownicy potwierdzają, że woda jest czysta, przejrzysta i całkowicie bezpieczna dla zdrowia. Choć w innych częściach polskiego wybrzeża, zwłaszcza w rejonie Zatoki Gdańskiej czy nad Zalewem Szczecińskim, wysokie temperatury sprzyjają okresowym zakwitom tych bakterii, plaże w gminie Rewal pozostają wolne od tego problemu.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Środa w Pogorzelicy to kwintesencja letniej, stabilnej aury. Z temperaturą powietrza na poziomie 25°C oraz temperaturą wody wynoszącą przyjemne 19°C, warunki są niemal podręcznikowe. Słaby wiatr o prędkości zaledwie 3 m/s sprawia, że na morzu nie występują wysokie fale, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu kąpiących się. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego turysty: przed wejściem do wody zawsze należy spojrzeć na maszt ratowniczy. Choć dzisiejszy dzień zachęca do beztroskiej zabawy, bezpieczna kąpiel jest możliwa wyłącznie na kąpieliskach strzeżonych, przy wywieszonej białej fladze i ścisłym stosowaniu się do poleceń czuwających nad bezpieczeństwem ratowników.

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