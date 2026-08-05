Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Dąbkach zapraszają

Dla wszystkich wypoczywających obecnie w tym urokliwym uzdrowisku napływają doskonałe wiadomości. Warunki nad wodą są po prostu znakomite, a na plażach panuje bezpieczna i spokojna aura. Delikatny wiatr wiejący z prędkością zaledwie 3 m/s sprawia, że na morzu nie ma wysokich fal. Jest to zgodne z prognozami morskimi dla Bałtyku Południowego, które na dziś przewidują spokojny i słaby wiatr przechodzący z kierunków wschodnich na zachodnie.

Wszystkie cztery monitorowane plaże w Dąbkach są otwarte i w pełni przygotowane na przyjęcie gości. Oto szczegółowe warunki na poszczególnych kąpieliskach:

Dąbki Wschód – kąpielisko I: Plaża jest w pełni otwarta. Temperatura powietrza wynosi komfortowe 23°C, a woda w Bałtyku osiąga orzeźwiające 19°C. Przy wietrze o sile 3 m/s warunki do pływania są bardzo dobre. Woda jest w pełni przydatna do kąpieli.

Plaża jest w pełni otwarta. Temperatura powietrza wynosi komfortowe 23°C, a woda w Bałtyku osiąga orzeźwiające 19°C. Przy wietrze o sile 3 m/s warunki do pływania są bardzo dobre. Woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Dąbki Wschód – kąpielisko II: Kąpielisko jest otwarte dla turystów. Podobnie jak na sąsiednim punkcie, termometry wskazują 23°C w cieniu, woda ma 19°C, a wiatr wieje z prędkością 3 m/s. Jakość wody nie budzi żadnych zastrzeżeń.

Kąpielisko jest otwarte dla turystów. Podobnie jak na sąsiednim punkcie, termometry wskazują 23°C w cieniu, woda ma 19°C, a wiatr wieje z prędkością 3 m/s. Jakość wody nie budzi żadnych zastrzeżeń. Dąbki Zachód – kąpielisko I: Idealne miejsce do rodzinnego plażowania. Kąpielisko zaprasza temperaturą powietrza rzędu 23°C i wody wynoszącą 19°C. Prędkość wiatru to bezpieczne 3 m/s, a oficjalne kontrole sanitarne potwierdzają doskonałą czystość tutejszego akwenu.

Idealne miejsce do rodzinnego plażowania. Kąpielisko zaprasza temperaturą powietrza rzędu 23°C i wody wynoszącą 19°C. Prędkość wiatru to bezpieczne 3 m/s, a oficjalne kontrole sanitarne potwierdzają doskonałą czystość tutejszego akwenu. Dąbki Zachód – kąpielisko II: Plaża pozostaje otwarta. Warunki atmosferyczne są identyczne: 23°C w powietrzu, 19°C w wodzie oraz delikatny wiatr 3 m/s. Można bezpiecznie korzystać z uroków Bałtyku.

Sinice w Dąbkach? Sprawdzamy sytuację

Zakwity sinic to zmora wielu letników nad Bałtykiem, jednak wypoczywający w Dąbkach mogą odetchnąć z ulgą. Na żadnym z czterech monitorowanych kąpielisk nie odnotowano obecności sinic. Woda we wszystkich punktach kontrolnych – zarówno we wschodniej, jak i zachodniej części kurortu – jest czysta, przejrzysta i w pełni przydatna do bezpiecznej kąpieli. Służby sanitarne na bieżąco monitorują sytuację, dzięki czemu turyści mogą bez obaw korzystać z wodnych atrakcji.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Dąbkach upływa pod znakiem doskonałej, stabilnej pogody z temperaturą powietrza wynoszącą 23°C i przyjemnie chłodzącą wodą o temperaturze 19°C. Choć w głębi kraju upały stają się trudne do zniesienia, nadbałtycki mikroklimat sprzyja bezpiecznemu wypoczynkowi na świeżym powietrzu. Należy jednak pamiętać, że bezpieczeństwo nad wodą zawsze zależy przede wszystkim od odpowiedzialności samych urlopowiczów. Złotą zasadą każdego plażowicza powinno być bezwzględne przestrzeganie zaleceń ratowników oraz baczne obserwowanie koloru wywieszonej na maszcie flagi. Tylko biała flaga daje zielone światło do bezpiecznego wejścia do wody.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie